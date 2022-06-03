В Чехии возмутились хамством представителя Зеленского

04 июня 2022 в 08:14 Размер текста - 17 +

Ответ офиса Владимира Зеленского на предложение о примирении с Россией звучал по-хамски Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович нахамил западным партнерам, которые призывали к мирным переговорам с Россией. Об этом заявил обозреватель чешского СМИ iROZHLAS Либор Дворжак. Он отметил, что многие западные политики стремятся к миру на Украине любой ценой. Вместе с тем, Арестович пригрозил Западу истерикой, если США не поставят Киеву особо мощные РСЗО. «Киев уже ответил на призывы как можно скорее примириться с Россией отказом. Его жесткий ответ устами советника президента Арестовича звучал даже по-хамски», — пишет Либор Дворжак. По словам обозревателя, Запад поддерживает Украину, но не может договориться о том, каким образом стоит помогать ей. Некоторые считают, что нужно поспособствовать Киеву в военной победе, в то время как другие хотят добиваться примирения буквально любой ценой. Украинские власти при этом настаивают на введении санкций, а также требуют поставок тяжелых вооружений. Дворжак отметил, что за примирение уже выступили канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и итальянский премьер-министр Марио Драги. Большой резонанс также вызвало заявление бывшего Госсекретаря США Генри Киссинджера. Дворжак напомнил, что Вашингтон настаивает на военной победе Украины. При этом Киссинджер высказался за скорейшее прекращение конфликта и примирение. Ранее Арестович пригрозил истерикой, если США не отправят на Украину дальнобойные РСЗО. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. За это время стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. 14 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев фактически вышел из них. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, заморозка переговорного процесса была инициативой Украины. В МИД РФ отметили, что Россия готова продолжить обсуждение, если оппоненты проявят инициативу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович нахамил западным партнерам, которые призывали к мирным переговорам с Россией. Об этом заявил обозреватель чешского СМИ iROZHLAS Либор Дворжак. Он отметил, что многие западные политики стремятся к миру на Украине любой ценой. Вместе с тем, Арестович пригрозил Западу истерикой, если США не поставят Киеву особо мощные РСЗО. «Киев уже ответил на призывы как можно скорее примириться с Россией отказом. Его жесткий ответ устами советника президента Арестовича звучал даже по-хамски», — пишет Либор Дворжак. По словам обозревателя, Запад поддерживает Украину, но не может договориться о том, каким образом стоит помогать ей. Некоторые считают, что нужно поспособствовать Киеву в военной победе, в то время как другие хотят добиваться примирения буквально любой ценой. Украинские власти при этом настаивают на введении санкций, а также требуют поставок тяжелых вооружений. Дворжак отметил, что за примирение уже выступили канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и итальянский премьер-министр Марио Драги. Большой резонанс также вызвало заявление бывшего Госсекретаря США Генри Киссинджера. Дворжак напомнил, что Вашингтон настаивает на военной победе Украины. При этом Киссинджер высказался за скорейшее прекращение конфликта и примирение. Ранее Арестович пригрозил истерикой, если США не отправят на Украину дальнобойные РСЗО. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. За это время стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. 14 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев фактически вышел из них. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, заморозка переговорного процесса была инициативой Украины. В МИД РФ отметили, что Россия готова продолжить обсуждение, если оппоненты проявят инициативу.