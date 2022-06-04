Военные РФ уничтожили тренировочные центры наемников на Украине

04 июня 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

Военные РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные уничтожили центр артиллерийской подготовки ВСУ, где иностранные наемники учили украинских солдат работать с гаубицами. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Также вооруженные силы РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников. «Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населенного пункта Стецковка Сумской области. В данном центре прибывшими иностранными инструкторами осуществлялось практическое обучение украинских военнослужащих эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777», — рассказал Игорь Конашенков. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация страны. Киев потерял около половины состава армии, участвовавшей в боевых действиях на территории ЛНР, ДНР, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей, сказал URA.RU гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневные потери ВСУ составляют около 60-100 человек убитыми. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Российские военные уничтожили центр артиллерийской подготовки ВСУ, где иностранные наемники учили украинских солдат работать с гаубицами. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Также вооруженные силы РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников. «Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населенного пункта Стецковка Сумской области. В данном центре прибывшими иностранными инструкторами осуществлялось практическое обучение украинских военнослужащих эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777», — рассказал Игорь Конашенков. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация страны. Киев потерял около половины состава армии, участвовавшей в боевых действиях на территории ЛНР, ДНР, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей, сказал URA.RU гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневные потери ВСУ составляют около 60-100 человек убитыми.