03 июня 2022

При строительстве школы в Кургане выявлены серьезные нарушения

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Свой рабочий выходной губернатор Курганской области проводит, инспектируя стройки (архивное фото) Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 4 июня в ходе проверки обратил внимание на отставание по срокам сдачи строящихся школы и детсада административного центра региона. О существующей проблеме он рассказал в telegram-канале.

«На объектах есть отставания. Есть серьезные замечания и к заказчикам, и к подрядным организациям по степени мобилизации людей и техники», — поведал Шумков и добавил: «Будем поправлять».

Губернатор области побывал на стройке школы на 1500 ребятишек в Кургане. После чего намерен посетить стройку детского сада по улице Урожайной — объект, после завершения, станет 17-м детским садом на территории, построенным за последние два года.

О том что губернатор Шумков работает без выходных и праздников, потому что лично контролирует строительство социальных объектов и жилых домов, по словам департамента информационной и внутренней политики, URA.RU писало ранее. Контроль осуществляется на регулярной основе с проведением совещаний и выездных планерок.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков 4 июня в ходе проверки обратил внимание на отставание по срокам сдачи строящихся школы и детсада административного центра региона. О существующей проблеме он рассказал в telegram-канале. «На объектах есть отставания. Есть серьезные замечания и к заказчикам, и к подрядным организациям по степени мобилизации людей и техники», — поведал Шумков и добавил: «Будем поправлять». Губернатор области побывал на стройке школы на 1500 ребятишек в Кургане. После чего намерен посетить стройку детского сада по улице Урожайной — объект, после завершения, станет 17-м детским садом на территории, построенным за последние два года. О том что губернатор Шумков работает без выходных и праздников, потому что лично контролирует строительство социальных объектов и жилых домов, по словам департамента информационной и внутренней политики, URA.RU писало ранее. Контроль осуществляется на регулярной основе с проведением совещаний и выездных планерок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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