Свердловский бизнесмен трудоустроил чиновника и нарвался на штраф

Бизнесмена из Екатеринбурга оштрафуют, за то, что взял на работу чиновника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Екатеринбургскому предпринимателю Евгению Лоскутову грозит штраф на сумму свыше полумиллиона из-за того, что он не сообщил о приеме на работу бывшего чиновника. Об этом бизнесмен сообщил на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Работодатели, если вы принимаете на работу бывшего муниципального или госслужащего, то вы должны уведомить его предыдущего работодателя. А если не уведомили — штраф», — рассказал Лоскутов.

Бизнесмену грозит штраф от 120 до 550 тысяч рублей по статье, направленной на противоборство с коррупцией. По законодательству предприниматель должен был уведомить предыдущего работодателя в течении десяти дней. Лоскутов отметил, что незнание законов от ответственности не освобождает, при этом посоветовал государству улучить обмен данных между ИФНС и фондами.

Ранее URA.RU сообщало о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса, которые планируют ввести в ближайшее время. Также агентство рассказывало, что главный актив мэрии Екатеринбурга получил крупный штраф от УФАС.

Предпринимателю грозит штраф свыше полумиллиона Фото: личная страница Евгения Лоскутова в соцсети «ВКонтакте»