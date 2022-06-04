Пермские волонтеры сумели найти пропавшего мальчика

05 июня 2022 в 10:27 Размер текста - 17 +

В Пермском крае нашли пропавшего ребенка Фото: Сергей Шадрин © URA.RU В пермском крае поисковые отряды разыскали восьмилетнего мальчика, потерявшегося 4 июня. Об этом сообщают представители отряда «Регион59 — поиск пропавших». «Мальчик 8 лет, г. Краснокамск (Пермский край). Найден!» Жив!», — гласит информация. Пост об окончании поисковых мероприятий размещен на странице организации в соцсети «ВКонтакте». Информация о пропавшем ребенке появилась 4 июня. Добровольцы собрались на поиск мальчика в три часа ночи 5 июня. Ранее URA.RU сообщало, что пермские спасатели нашли потерявшуюся школьницу. Девочка заблудилась и трое суток бродила по лесной дороге. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Большая П» .

В пермском крае поисковые отряды разыскали восьмилетнего мальчика, потерявшегося 4 июня. Об этом сообщают представители отряда «Регион59 — поиск пропавших». «Мальчик 8 лет, г. Краснокамск (Пермский край). Найден!» Жив!», — гласит информация. Пост об окончании поисковых мероприятий размещен на странице организации в соцсети «ВКонтакте». Информация о пропавшем ребенке появилась 4 июня. Добровольцы собрались на поиск мальчика в три часа ночи 5 июня. Ранее URA.RU сообщало, что пермские спасатели нашли потерявшуюся школьницу. Девочка заблудилась и трое суток бродила по лесной дороге.