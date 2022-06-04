04 июня 2022
03 июня 2022

Пермские волонтеры сумели найти пропавшего мальчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа Пермского края. Пермь, рассвет, лето, природа, южный урал
В Пермском крае нашли пропавшего ребенка Фото:

В пермском крае поисковые отряды разыскали восьмилетнего мальчика, потерявшегося 4 июня. Об этом сообщают представители отряда «Регион59 — поиск пропавших».

«Мальчик 8 лет, г. Краснокамск (Пермский край). Найден!» Жив!», — гласит информация. Пост об окончании поисковых мероприятий размещен на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

Информация о пропавшем ребенке появилась 4 июня. Добровольцы собрались на поиск мальчика в три часа ночи 5 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские спасатели нашли потерявшуюся школьницу. Девочка заблудилась и трое суток бродила по лесной дороге.

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В пермском крае поисковые отряды разыскали восьмилетнего мальчика, потерявшегося 4 июня. Об этом сообщают представители отряда «Регион59 — поиск пропавших». «Мальчик 8 лет, г. Краснокамск (Пермский край). Найден!» Жив!», — гласит информация. Пост об окончании поисковых мероприятий размещен на странице организации в соцсети «ВКонтакте». Информация о пропавшем ребенке появилась 4 июня. Добровольцы собрались на поиск мальчика в три часа ночи 5 июня. Ранее URA.RU сообщало, что пермские спасатели нашли потерявшуюся школьницу. Девочка заблудилась и трое суток бродила по лесной дороге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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