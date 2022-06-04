Пермские волонтеры сумели найти пропавшего мальчика

В Пермском крае нашли пропавшего ребенка
В пермском крае поисковые отряды разыскали восьмилетнего мальчика, потерявшегося 4 июня. Об этом сообщают представители отряда «Регион59 — поиск пропавших».
«Мальчик 8 лет, г. Краснокамск (Пермский край). Найден!» Жив!», — гласит информация. Пост об окончании поисковых мероприятий размещен на странице организации в соцсети «ВКонтакте».
Информация о пропавшем ребенке появилась 4 июня. Добровольцы собрались на поиск мальчика в три часа ночи 5 июня.
Ранее URA.RU сообщало, что пермские спасатели нашли потерявшуюся школьницу. Девочка заблудилась и трое суток бродила по лесной дороге.
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