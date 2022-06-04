Неизвестные разрушили памятник основателям челябинского города

Личности вандалов устанавливаются
Неизвестные вандалы разрушили памятник первостроителям в Трехгорном (Челябинская область). Также пострадали таблички с именами основателей города, сообщает МКУ «Служба заказчика».
«В сквере Первостроителей неизвестные вандалы разрушили часть облицовки плит постамента. Также кому-то помешали памятные таблички с фамилиями первостроителей и урна. Повреждение памятника — это надругательство над историей и памятью о тех, кто строил город и Приборостроительный завод», — сообщается в паблике организации в соцсети «ВКонтакте».
Сумма ущерба от действий неизвестных устанавливается. Личности вандалов устанавливаются.
Пострадали таблички с именами основателей города и облицовка постамента
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