Неизвестные разрушили памятник основателям челябинского города

05 июня 2022 в 10:34 Размер текста - 17 +

Личности вандалов устанавливаются Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Неизвестные вандалы разрушили памятник первостроителям в Трехгорном (Челябинская область). Также пострадали таблички с именами основателей города, сообщает МКУ «Служба заказчика». «В сквере Первостроителей неизвестные вандалы разрушили часть облицовки плит постамента. Также кому-то помешали памятные таблички с фамилиями первостроителей и урна. Повреждение памятника — это надругательство над историей и памятью о тех, кто строил город и Приборостроительный завод», — сообщается в паблике организации в соцсети «ВКонтакте». Сумма ущерба от действий неизвестных устанавливается. Личности вандалов устанавливаются. Пострадали таблички с именами основателей города и облицовка постамента МКУ «Служба заказчика» города Трехгорного Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Неизвестные вандалы разрушили памятник первостроителям в Трехгорном (Челябинская область). Также пострадали таблички с именами основателей города, сообщает МКУ «Служба заказчика». «В сквере Первостроителей неизвестные вандалы разрушили часть облицовки плит постамента. Также кому-то помешали памятные таблички с фамилиями первостроителей и урна. Повреждение памятника — это надругательство над историей и памятью о тех, кто строил город и Приборостроительный завод», — сообщается в паблике организации в соцсети «ВКонтакте». Сумма ущерба от действий неизвестных устанавливается. Личности вандалов устанавливаются.