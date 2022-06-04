04 июня 2022
03 июня 2022

Неизвестные разрушили памятник основателям челябинского города

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Рабочая поездка Бориса Дубровского в Трехгорный и Ашу, трехгорный кпп
Личности вандалов устанавливаются Фото:

Неизвестные вандалы разрушили памятник первостроителям в Трехгорном (Челябинская область). Также пострадали таблички с именами основателей города, сообщает МКУ «Служба заказчика».

«В сквере Первостроителей неизвестные вандалы разрушили часть облицовки плит постамента. Также кому-то помешали памятные таблички с фамилиями первостроителей и урна. Повреждение памятника — это надругательство над историей и памятью о тех, кто строил город и Приборостроительный завод», — сообщается в паблике организации в соцсети «ВКонтакте».

Сумма ущерба от действий неизвестных устанавливается. Личности вандалов устанавливаются.

Пострадали таблички с именами основателей города и облицовка постамента

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Неизвестные вандалы разрушили памятник первостроителям в Трехгорном (Челябинская область). Также пострадали таблички с именами основателей города, сообщает МКУ «Служба заказчика». «В сквере Первостроителей неизвестные вандалы разрушили часть облицовки плит постамента. Также кому-то помешали памятные таблички с фамилиями первостроителей и урна. Повреждение памятника — это надругательство над историей и памятью о тех, кто строил город и Приборостроительный завод», — сообщается в паблике организации в соцсети «ВКонтакте». Сумма ущерба от действий неизвестных устанавливается. Личности вандалов устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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