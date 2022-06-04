04 июня 2022
03 июня 2022

ЧП с челябинскими следователями попало в шоу Варламова

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Варламов Илья Челябинск, варламов илья
Блогер рассказал о видео со смертельной дракой Фото:

Криминальная история с челябинскими следователями Дмитрием Зыковым и Кириллом Зубковым, которые обвиняются в избиении до смерти жителя Копейска, попала в передачу блогера Ильи Варламова «Че происходит». Выпуск был опубликован на канале блогера на видеохостинге YouTube.

«В интернете появились кадры смертельной драки с участием двух сотрудников Следственного комитета из Челябинска. Оба следователя были пьяны», — рассказывает Варламов в своем шоу на YouTube.

По версии следствия, рано утром 28 мая челябинские следователи ехали из развлекательного заведения в такси и увидели драку около ночного клуба Opera на улице Цвиллинга. Они остановили машину и вышли из нее, чтобы разнять драку. В итоге следователи сами причинили одному из мужчин травму головы, от которой он впоследствии умер.

Центральный районный суд арестовал следователей по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Свою вину силовики не признали. Из правоохранительных органов они уволены.

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Криминальная история с челябинскими следователями Дмитрием Зыковым и Кириллом Зубковым, которые обвиняются в избиении до смерти жителя Копейска, попала в передачу блогера Ильи Варламова «Че происходит». Выпуск был опубликован на канале блогера на видеохостинге YouTube. «В интернете появились кадры смертельной драки с участием двух сотрудников Следственного комитета из Челябинска. Оба следователя были пьяны», — рассказывает Варламов в своем шоу на YouTube. По версии следствия, рано утром 28 мая челябинские следователи ехали из развлекательного заведения в такси и увидели драку около ночного клуба Opera на улице Цвиллинга. Они остановили машину и вышли из нее, чтобы разнять драку. В итоге следователи сами причинили одному из мужчин травму головы, от которой он впоследствии умер. Центральный районный суд арестовал следователей по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Свою вину силовики не признали. Из правоохранительных органов они уволены.
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