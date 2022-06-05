СМИ: в Херсонской области ликвидирован командир морпехов ВСУ

Майор Сергей Дердуга был убит на границе Херсонской и Николаевской областей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На границе Херсонской области был ликвидирован командир 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ майор Сергей Дердуга. Об этом сообщает telegram-канал «Военный Осведомитель».

«На границе Херсонской и Николаевской областей в результате огневого поражения ликвидирован командир 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ майор Сергей Дердуга», — сообщает «Военный Осведомитель». Подробности ликвидации не уточняются. Информацию о ликвидации Дердуги также подтвердили украинским СМИ в пресс-службе 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

Ранее бойцы этого же батальона морпехов записали видеообращение к властям Украины. Они попросили эвакуировать их, так как батальон несет большие потери и получает преступные приказы воевать под артобстрелами.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

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