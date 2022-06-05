«Известия» показали, как сражаются бойцы Кадырова

Бойцы «Ахмата» ведут бои в ЛНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Солдаты полка специального назначения имени Ахмата Кадырова ведут бои в одном из населенных пунктов Луганской народной республики. Бойцы «Ахмата» сражаются с украинскими националистами.

«Военнослужащие выполняют боевые задачи в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики. Чеченский спецназ выбивает украинских националистов», — сообщает «Пятый канал».

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отмечал, что бойцы «Ахмата» ведут бои на Украине с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить возможные потери среди мирного населения. 19 мая Кадыров также сообщил, что из Чечни на Украину отправилась очередная группа добровольцев.

24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида.

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