В Ханты-Мансийске за 3,7 миллиона рублей продается картина местного художника Владимира Гаврилова. Продавец отмечает, что это «истинный шедевр». Объявление выставлено на сайте Avito.
«Картина написана сибирским художником Владимиром Витальевичем Гавриловым в 1989 году, в классическом исполнении маслом на холсте. Сюжет — великолепие западно-сибирской тайги осенью и кормящиеся лоси», — указано в объявлении. Также продавец отмечает, что картина находится в частной коллекции.
Художник Гаврилов увлекался живописью, благодаря чему стал известен в округе. Его пейзажи экспонировались на различных выставках и имели признание, сообщается на сайте администрации Ханты-Мансийска. Картины художника можно увидеть в российских и зарубежных музеях.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте продают двухкомнатную квартиру в новостройке за 20 миллионов и 200 тысяч рублей. Это самая высокая цена для двухкомнатной квартиры в Сургуте, которая продается через сайт «Авито».
В Ханты-Мансийске за 3,7 миллиона рублей продается картина местного художника Владимира Гаврилова. Продавец отмечает, что это «истинный шедевр». Объявление выставлено на сайте Avito. «Картина написана сибирским художником Владимиром Витальевичем Гавриловым в 1989 году, в классическом исполнении маслом на холсте. Сюжет — великолепие западно-сибирской тайги осенью и кормящиеся лоси», — указано в объявлении. Также продавец отмечает, что картина находится в частной коллекции. Художник Гаврилов увлекался живописью, благодаря чему стал известен в округе. Его пейзажи экспонировались на различных выставках и имели признание, сообщается на сайте администрации Ханты-Мансийска. Картины художника можно увидеть в российских и зарубежных музеях. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте продают двухкомнатную квартиру в новостройке за 20 миллионов и 200 тысяч рублей. Это самая высокая цена для двухкомнатной квартиры в Сургуте, которая продается через сайт «Авито».