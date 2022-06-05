05 июня 2022
04 июня 2022
03 июня 2022

В ХМАО за 3,7 миллиона продают картину сибирского художника. «Истинный шедевр!»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Картина находится в частной коллекции

В Ханты-Мансийске за 3,7 миллиона рублей продается картина местного художника Владимира Гаврилова. Продавец отмечает, что это «истинный шедевр». Объявление выставлено на сайте Avito.

«Картина написана сибирским художником Владимиром Витальевичем Гавриловым в 1989 году, в классическом исполнении маслом на холсте. Сюжет — великолепие западно-сибирской тайги осенью и кормящиеся лоси», — указано в объявлении. Также продавец отмечает, что картина находится в частной коллекции.

Художник Гаврилов увлекался живописью, благодаря чему стал известен в округе. Его пейзажи экспонировались на различных выставках и имели признание, сообщается на сайте администрации Ханты-Мансийска. Картины художника можно увидеть в российских и зарубежных музеях.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте продают двухкомнатную квартиру в новостройке за 20 миллионов и 200 тысяч рублей. Это самая высокая цена для двухкомнатной квартиры в Сургуте, которая продается через сайт «Авито».

Картина Владимира Гаврилова

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В Ханты-Мансийске за 3,7 миллиона рублей продается картина местного художника Владимира Гаврилова. Продавец отмечает, что это «истинный шедевр». Объявление выставлено на сайте Avito. «Картина написана сибирским художником Владимиром Витальевичем Гавриловым в 1989 году, в классическом исполнении маслом на холсте. Сюжет — великолепие западно-сибирской тайги осенью и кормящиеся лоси», — указано в объявлении. Также продавец отмечает, что картина находится в частной коллекции. Художник Гаврилов увлекался живописью, благодаря чему стал известен в округе. Его пейзажи экспонировались на различных выставках и имели признание, сообщается на сайте администрации Ханты-Мансийска. Картины художника можно увидеть в российских и зарубежных музеях. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте продают двухкомнатную квартиру в новостройке за 20 миллионов и 200 тысяч рублей. Это самая высокая цена для двухкомнатной квартиры в Сургуте, которая продается через сайт «Авито».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...