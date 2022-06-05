Итальянский телеведущий упал в обморок после интервью с Захаровой

06 июня 2022 в 07:09 Размер текста - 17 +

В ходе разговора Джилетти и Захарова затронули острые темы текущей международной повестки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Массимо Джилетти, ведущий программы итальянского канала La7, упал в обморок после интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Встреча проводилась в режиме онлайн в воскресенье 5 июня. «Журналист, который из Москвы находился на связи с римской студией, закончил интервью [с Захаровой] и перешел к его обсуждению с гостями передачи. Спустя несколько минут участники программы заметили, что с Джилетти что-то происходит. После возгласов соведущей „О Боже, Массимо, что происходит? Помогите Массимо“ передача ушла на рекламу» — передает портал Fanpage. Эфир продолжился без Джилетти. Телеведущий, который находился в столице РФ и выходил на связь с итальянской студией, вернулся спустя 15 минут. Он объяснил приступ недостатком сахара в крови и холодной погодой. В ходе разговора Джилетти и Захарова обсудили проблемы диалога России со странами Запада и русофобскую политику. URA.RU уже писало, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в интервью о том, что Запад во главе с США давно перешел к разрыву отношений с РФ. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Массимо Джилетти, ведущий программы итальянского канала La7, упал в обморок после интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Встреча проводилась в режиме онлайн в воскресенье 5 июня. «Журналист, который из Москвы находился на связи с римской студией, закончил интервью [с Захаровой] и перешел к его обсуждению с гостями передачи. Спустя несколько минут участники программы заметили, что с Джилетти что-то происходит. После возгласов соведущей „О Боже, Массимо, что происходит? Помогите Массимо“ передача ушла на рекламу» — передает портал Fanpage. Эфир продолжился без Джилетти. Телеведущий, который находился в столице РФ и выходил на связь с итальянской студией, вернулся спустя 15 минут. Он объяснил приступ недостатком сахара в крови и холодной погодой. В ходе разговора Джилетти и Захарова обсудили проблемы диалога России со странами Запада и русофобскую политику. URA.RU уже писало, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в интервью о том, что Запад во главе с США давно перешел к разрыву отношений с РФ.