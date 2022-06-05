Пропавший 19-летний тюменец найден мертвым

06 июня 2022 в 11:11 Размер текста - 17 +

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 19-летнего тюменца Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU В Тюмени найдено тело 19-летнего Максима Яковлева. Об этом сообщает официальный паблик поискового отряда «Белая Сова-Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Ранее агентство писало о том, что тюменец ушел из дома поздно вечером 26 мая и пропал. «Завершены поиски. Яковлев Максим Алексеевич, 2003 г. р. Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким. Спасибо всем, кто помогал в распространении информации и поисках на местности. Репосты с ориентировками можно убрать», — указано в сообщении поискового отряда. В региональном управлении СК агентству сообщили, что следователи разбираются в причинах ЧП. «По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Тюменской области проводится проверка. Внешних признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено», — пояснили там агентству. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени найдено тело 19-летнего Максима Яковлева. Об этом сообщает официальный паблик поискового отряда «Белая Сова-Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Ранее агентство писало о том, что тюменец ушел из дома поздно вечером 26 мая и пропал. «Завершены поиски. Яковлев Максим Алексеевич, 2003 г. р. Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким. Спасибо всем, кто помогал в распространении информации и поисках на местности. Репосты с ориентировками можно убрать», — указано в сообщении поискового отряда. В региональном управлении СК агентству сообщили, что следователи разбираются в причинах ЧП. «По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Тюменской области проводится проверка. Внешних признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено», — пояснили там агентству.