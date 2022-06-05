05 июня 2022
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На курганской границе задержали центнер подозрительных абрикосов

© Служба новостей «URA.RU»
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Мигранты, задержанные на 4 овощебазе. Екатеринбург, фрукты, абрикосы, продуктовый рынок
В Курганскую область не пустили 126 кг абрикосов Фото:

В пункте пропуска «Петухово» (Курганская область) выявили более 100 кг абрикосов без фитосанитарного сертификата. Груз перевозили из Республики Кыргызстан в Москву, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Совместно со специалистами Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям на российско—казахстанском участке Государственной границы РФ в автомобильном пункте пропуска Петухово выявлены нарушения при ввозе подкарантинного груза высокого фитосанитарного риска. Партия растительной продукции (0,126 тонны абрикосов) следовала из Республики Кыргызстан в город Москва без фитосанитарного сертификата», — говорится в сообщении.

В управлении Россельхознадзора отмечают, что перевозить растительную продукцию без фитосанитарных сертификатов запрещено. В отношении грузоперевозчика возбудили дело об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции).

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в помидорах, привезенных из Узбекистана, обнаружили вирус коричневой морщинистости плодов томата. Перед этим на границе пресекли ввоз 20 тонн потенциально опасных коровьих шкур из Казахстана.

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В пункте пропуска «Петухово» (Курганская область) выявили более 100 кг абрикосов без фитосанитарного сертификата. Груз перевозили из Республики Кыргызстан в Москву, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Совместно со специалистами Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям на российско—казахстанском участке Государственной границы РФ в автомобильном пункте пропуска Петухово выявлены нарушения при ввозе подкарантинного груза высокого фитосанитарного риска. Партия растительной продукции (0,126 тонны абрикосов) следовала из Республики Кыргызстан в город Москва без фитосанитарного сертификата», — говорится в сообщении. В управлении Россельхознадзора отмечают, что перевозить растительную продукцию без фитосанитарных сертификатов запрещено. В отношении грузоперевозчика возбудили дело об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции). Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в помидорах, привезенных из Узбекистана, обнаружили вирус коричневой морщинистости плодов томата. Перед этим на границе пресекли ввоз 20 тонн потенциально опасных коровьих шкур из Казахстана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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