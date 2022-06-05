Свердловские власти выделили 128 миллионов на главный указ Путина

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, газ должен быть бесплатно доведен до частных домов свердловчан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Свердловской области выделили 128 миллионов рублей на проведение газовых труб в часть домов жителей региона. Соответствующая информация появилась на информационном портале Свердловской области.

«Единый оператор газификации выделил очередной транш в размере почти 128 миллионов рублей на догазификацию домов свердловчан», — говорится в сообщении, опубликованном на портале.

Там подчеркнули, что газ будет подведен к домам на берегу Каквы в Серове. Местные жители просили об этом губернатора Евгения Куйвашева с 2021 года. Кроме этого, выделенные 128 миллионов пойдут на газификацию в других городах региона. Среди них Каменск-Уральский, Верхняя Салда, Краснотурьинск и другие.

Президент России Владимир Путин в июне 2021 года заявил о бесплатной газификации частных домов. Предполагается, что газовые сети без доплат будут доводиться до домов россиян. На выполнение подписанного закона в Свердловской области требовалось 46 млрд рублей. Это необходимо для газификации 220 тысяч домов.