Рядом с телом погибшей нашли шесть кошек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тело умершей тюменки неделю пролежало в ее собственной квартире в окружении многочисленных кошек. Об этом URA.RU рассказала Евгения М., соседка погибшей. Сейчас девушка ищет тех, кто мог бы приютить животных, так как вскоре они могут оказаться на улице.

«Тело было обнаружено 27 мая. Полицию вызвала я, так как неделю не видела соседку, хотя у нее дома горел свет, а замок был заперт изнутри. Внутри обнаружили труп, а также кошек — мертвых и живых. Сейчас передержка и корм нужны шести животным», — рассказала URA.RU тюменка Евгения М.

По словам девушки, ЧП произошло на улице Интернациональной, в доме №35. Погибшая жила одна. Сейчас разыскивают ее племянницу, но соседка уверена — родственница не станет заботиться о животных, они просто отправятся на улицу.

В настоящее время за кошками приглядывает Евгения. Если вы хотите оказать помощь в пристройстве животных или помочь им питанием, сообщите об этом в наш telegram-бот — @Sobyaninzdesbot.

URA.RU направило запрос по факту смерти жительницы Тюмени в управление СК РФ региона. Ответ ожидается.

Женщина проживала в антисанитарных условиях, в одиночестве Фото: Евгения М.

Животных нашли у тела их хозяйки Фото: Евгения М.