Пермяки стали чаще покупать путевки в Турцию

После России и Турции самое популярное направление у пермяков — Абхазия Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Пермского края стали чаще покупать путевки в Турцию. После недолгого затишья, спрос на данное направление стал постепенно повышаться, рассказали URA.RU в турагентстве «Акапулько».

«Туристы стали улетать в Турцию, возвращаться и рассказывать, что там все спокойно и нормально относятся к россиянам. После этого поток туристов стал значительно выше», — рассказал директор турагентства «Акапулько».

Также, по словам руководителя фирмы, самое популярное направление у жителей края после России и Турции — это Абхазия. Спрос на другие популярные у пермяков зарубежные направления (Египет, ОАЭ) сейчас сильно падает, так как нет прямых перелетов в эти страны. Среди государств СНГ жители края чаще выбирают Азербайджан и Узбекистан, но их доля среди общего спроса невелика.

Источник в турбизнесе в Пермском крае также подтвердил URA.RU, что спрос на путешествия в Турцию среди жителей региона начинает расти. По мнению собеседника, основная причина этого — наличие прямого перелета в страну из Перми. На все другие зарубежные направления либо нет прямых рейсов, либо нет выгодных путевок.