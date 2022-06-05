О смерти Дмитрия Потапова стало известно 25 мая Фото: Илья Московец © URA.RU

В департаменте здравоохранения Тюменской области не стали комментировать смерть Дмитрия Потапова, страдавшего спинальной мышечной атрофией (СМА). В ответе властей URA.RU указано, что у них нет информации, свидетельствующей о смерти пациента. Ранее агентство писало, что мужчина около года боролся за право получить лекарство «Рисдиплам», но умер.

«В настоящее время департаменту здравоохранения Тюменской области не предоставлена информация, свидетельствующая о смерти Потапова Д. А. Департамент здравоохранения Тюменской области сможет прокомментировать вопросы, связанные со смертью пациента, после получения соответствующей документации», — заявили в ведомстве.

В депздраве также объяснили, почему Потапову не назначали нужный ему препарат. «Назначение препаратов патогенетической терапии, в число которых входит „Рисдиплам“, осуществляется пациентам при наличии у них медицинских показаний. На момент последнего осмотра пациента и проведения врачебной комиссии в Тюмени убедительные данные для назначения патогенетической терапии пациенту Потапову отсутствовали», — рассказали там.

Власти отметили, что последние месяцы пациент жил, в основном, за пределами Тюменской области и редко обращался за помощью к местным медикам. «Тем не менее, за счет средств регионального бюджета Потапову были предоставлены необходимые медицинские средства в соответствии с показаниями, в числе которых аппарат неинвазивной вентиляции легких, расходные материалы к нему. В связи с местонахождением пациента за пределами Тюменской области была организована передача медицинских средств через его родственников», — добавили в депздраве.

О смерти Потапова стало известно 25 мая. По словам юриста пациента, им пришлось летать в Москву, чтобы добиваться лечения в Минздраве РФ, а также обращаться в суд.

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