Посольство США в России «переименовало» Пушкина

В посольстве США перепутали имя Александра Пушкина
В официальном telegram-канале посольства США в России решили поздравить с днем рождения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Однако американские дипломаты не смогли правильно написать имя поэта.
«Мы в Америке тоже не отстаем, ставим памятник Пушкину на площади Вашингтона, называем его именем институт в Висконсине, галерею искусств в Нью-Мехико, экранизируем „Евгения Онегина“ и с удовольствием ходим на одноименную оперу. В общем, тоже любим и уважаем. С Днем Рожденья, Иван Сергеевич!» — говорится в заявлении посольства США.
Пользователи telegram обратили внимание на ошибку. После этого пост был оперативно исправлен.
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