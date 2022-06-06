Посольство США в России «переименовало» Пушкина

06 июня 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

В посольстве США перепутали имя Александра Пушкина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В официальном telegram-канале посольства США в России решили поздравить с днем рождения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Однако американские дипломаты не смогли правильно написать имя поэта. «Мы в Америке тоже не отстаем, ставим памятник Пушкину на площади Вашингтона, называем его именем институт в Висконсине, галерею искусств в Нью-Мехико, экранизируем „Евгения Онегина“ и с удовольствием ходим на одноименную оперу. В общем, тоже любим и уважаем. С Днем Рожденья, Иван Сергеевич!» — говорится в заявлении посольства США. Пользователи telegram обратили внимание на ошибку. После этого пост был оперативно исправлен. Фото: скрин telegram-канала посольства США в Москве Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

В официальном telegram-канале посольства США в России решили поздравить с днем рождения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Однако американские дипломаты не смогли правильно написать имя поэта. «Мы в Америке тоже не отстаем, ставим памятник Пушкину на площади Вашингтона, называем его именем институт в Висконсине, галерею искусств в Нью-Мехико, экранизируем „Евгения Онегина“ и с удовольствием ходим на одноименную оперу. В общем, тоже любим и уважаем. С Днем Рожденья, Иван Сергеевич!» — говорится в заявлении посольства США. Пользователи telegram обратили внимание на ошибку. После этого пост был оперативно исправлен.