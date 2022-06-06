Посольство США в России «переименовало» Пушкина

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Виды Екатеринбурга, литература, русский язык, бюст пушкина, школьные предметы
В посольстве США перепутали имя Александра Пушкина Фото:

В официальном telegram-канале посольства США в России решили поздравить с днем рождения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Однако американские дипломаты не смогли правильно написать имя поэта.

«Мы в Америке тоже не отстаем, ставим памятник Пушкину на площади Вашингтона, называем его именем институт в Висконсине, галерею искусств в Нью-Мехико, экранизируем „Евгения Онегина“ и с удовольствием ходим на одноименную оперу. В общем, тоже любим и уважаем. С Днем Рожденья, Иван Сергеевич!» — говорится в заявлении посольства США.

Пользователи telegram обратили внимание на ошибку. После этого пост был оперативно исправлен.

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В официальном telegram-канале посольства США в России решили поздравить с днем рождения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Однако американские дипломаты не смогли правильно написать имя поэта. «Мы в Америке тоже не отстаем, ставим памятник Пушкину на площади Вашингтона, называем его именем институт в Висконсине, галерею искусств в Нью-Мехико, экранизируем „Евгения Онегина“ и с удовольствием ходим на одноименную оперу. В общем, тоже любим и уважаем. С Днем Рожденья, Иван Сергеевич!» — говорится в заявлении посольства США. Пользователи telegram обратили внимание на ошибку. После этого пост был оперативно исправлен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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