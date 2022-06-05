05 июня 2022
04 июня 2022

В Тюменской области пройдет бесплатный концерт Олега Газманова

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча параолимпийской сборной на Красной Площади в Москве. Москва, газманов олег
Олег Газманов выступит в Тобольске 25 июня Фото:

В День города Тобольска в Тюменской области для местных жителей с бесплатным концертом выступит российский певец Олег Газманов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что выступление артиста оплатит компания СИБУР.

«Праздник пройдет 25 июня. Олег Газманов уже дал согласие на выступление. Организацию концерта исполнителя и все связанные с этим расходы взяла на себя компания СИБУР. О точном времени выступления артиста горожанам будет сообщено дополнительно», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

В компании СИБУР от комментариев на этот счет воздержались, посоветовав агентству обратиться в городскую администрацию. Туда направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в День химика для жителей Тобольска с бесплатным концертом выступила российская певица Валерия. Ее выступление также было организовано компанией СИБУР.

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В День города Тобольска в Тюменской области для местных жителей с бесплатным концертом выступит российский певец Олег Газманов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что выступление артиста оплатит компания СИБУР. «Праздник пройдет 25 июня. Олег Газманов уже дал согласие на выступление. Организацию концерта исполнителя и все связанные с этим расходы взяла на себя компания СИБУР. О точном времени выступления артиста горожанам будет сообщено дополнительно», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. В компании СИБУР от комментариев на этот счет воздержались, посоветовав агентству обратиться в городскую администрацию. Туда направлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в День химика для жителей Тобольска с бесплатным концертом выступила российская певица Валерия. Ее выступление также было организовано компанией СИБУР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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