В Тюменской области пройдет бесплатный концерт Олега Газманова

Олег Газманов выступит в Тобольске 25 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В День города Тобольска в Тюменской области для местных жителей с бесплатным концертом выступит российский певец Олег Газманов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что выступление артиста оплатит компания СИБУР.

«Праздник пройдет 25 июня. Олег Газманов уже дал согласие на выступление. Организацию концерта исполнителя и все связанные с этим расходы взяла на себя компания СИБУР. О точном времени выступления артиста горожанам будет сообщено дополнительно», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

В компании СИБУР от комментариев на этот счет воздержались, посоветовав агентству обратиться в городскую администрацию. Туда направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в День химика для жителей Тобольска с бесплатным концертом выступила российская певица Валерия. Ее выступление также было организовано компанией СИБУР.