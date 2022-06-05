Пермские многозадачные роботы успешно прошли испытания

Роботы на 90% состоят из отечественных комплекутющих и просты в управлении Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Промышленные роботы от пермской компании «Роботех», которые должны стать заменой импортным аналогам, успешно прошли испытания. Машины на 90% состоят из отечественных комплектующих и программного обеспечения и просты в управлении. По словам директора ООО «Роботех» Дениса Сатдинова, роботы не требуют от оператора высокой квалификации.

«Новые четырех- и шестиосевые промышленные роботы пермской компании оснащены интуитивно понятной системой управления и не требуют высокой квалификации специалистов. Роботы уже прошли успешные опытно-промышленные испытания. Они могут заменить зарубежные аналоги при выполнении задач с объектами разного веса и размера в легкой и пищевой промышленности, машиностроении, литейных и лакокрасочных цехах», — приводит пресс-служба компании слова Сатдинова.

«Роботех» производит и другое автоматизированное промышленное оборудование. Так, изготовленный компанией сварочный позиционер прошел успешные испытания на одном из крупных промышленных предприятий. Кроме того, на стадии опытной эксплуатации находится автоматизированный склад для хранения металла. Он позволит сэкономить складские площади и обеспечит возможность оперативного поиска необходимого материала.

Страны Евровсоюза, США, Канада, Япония, а также ряд других иностранных государств ввели против России более 10 тысяч санкций. Они стали ответом на проведение российскими войсками спецоперации на Украине. Как сообщалось ранее, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран: были нарушены кооперационные связи, системы расчетов и логистики. Также это привело к росту инфляции.

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