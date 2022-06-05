Мэр из ХМАО раскритиковал строительных подрядчиков

06 июня 2022 в 23:21 Размер текста - 17 +

Глава Югорска Алексей Харлов обратил внимание на состояние крыш в городе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава администрации Югорска Алексей Харлов раскритиковал строительных подрядчиков, занимающихся обслуживанием крыш. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «А вы замечали, что очень много в Югорске социальных учреждений, в которых протекает крыша? Все построены разными компаниями в разное время. Но у всех была одна проблема — подрядчики, которые обслуживали кровлю, делали это некачественно», — отметил Харлов в соцсети. Он предложил вместо ежегодного ремонта кровли разработать единую систему очистки кровли и передать контроль над данными работами профильному департаменту. Мэр также рассказал об инспекции строительных площадок и пригрозил применять санкции к застройщикам, которые не прислушались к его рекомендациям. Ранее URA.RU рассказывало о школе №2 в Югорске, здание которой находится в неудовлетворительном состоянии. Мэр упомянул о том, что протечки крыши в ней не устранены. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Глава администрации Югорска Алексей Харлов раскритиковал строительных подрядчиков, занимающихся обслуживанием крыш. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «А вы замечали, что очень много в Югорске социальных учреждений, в которых протекает крыша? Все построены разными компаниями в разное время. Но у всех была одна проблема — подрядчики, которые обслуживали кровлю, делали это некачественно», — отметил Харлов в соцсети. Он предложил вместо ежегодного ремонта кровли разработать единую систему очистки кровли и передать контроль над данными работами профильному департаменту. Мэр также рассказал об инспекции строительных площадок и пригрозил применять санкции к застройщикам, которые не прислушались к его рекомендациям. Ранее URA.RU рассказывало о школе №2 в Югорске, здание которой находится в неудовлетворительном состоянии. Мэр упомянул о том, что протечки крыши в ней не устранены.