05 июня 2022

Мэр из ХМАО раскритиковал строительных подрядчиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Фельдшеры. Машины скорой помощи. Курган, крыша, ремонт кровли, коронавирус
Глава Югорска Алексей Харлов обратил внимание на состояние крыш в городе Фото:

Глава администрации Югорска Алексей Харлов раскритиковал строительных подрядчиков, занимающихся обслуживанием крыш. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«А вы замечали, что очень много в Югорске социальных учреждений, в которых протекает крыша? Все построены разными компаниями в разное время. Но у всех была одна проблема — подрядчики, которые обслуживали кровлю, делали это некачественно», — отметил Харлов в соцсети.

Он предложил вместо ежегодного ремонта кровли разработать единую систему очистки кровли и передать контроль над данными работами профильному департаменту. Мэр также рассказал об инспекции строительных площадок и пригрозил применять санкции к застройщикам, которые не прислушались к его рекомендациям.

Ранее URA.RU рассказывало о школе №2 в Югорске, здание которой находится в неудовлетворительном состоянии. Мэр упомянул о том, что протечки крыши в ней не устранены.

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Глава администрации Югорска Алексей Харлов раскритиковал строительных подрядчиков, занимающихся обслуживанием крыш. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «А вы замечали, что очень много в Югорске социальных учреждений, в которых протекает крыша? Все построены разными компаниями в разное время. Но у всех была одна проблема — подрядчики, которые обслуживали кровлю, делали это некачественно», — отметил Харлов в соцсети. Он предложил вместо ежегодного ремонта кровли разработать единую систему очистки кровли и передать контроль над данными работами профильному департаменту. Мэр также рассказал об инспекции строительных площадок и пригрозил применять санкции к застройщикам, которые не прислушались к его рекомендациям. Ранее URA.RU рассказывало о школе №2 в Югорске, здание которой находится в неудовлетворительном состоянии. Мэр упомянул о том, что протечки крыши в ней не устранены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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