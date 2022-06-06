Российская армия одерживает победу в спецоперации, несмотря на нежелание некоторых западных СМИ признавать успехи РФ. Так считает итальянский журналист Марко Травальо.
«О поражении России я читал только в газетах. На поле боя его ни разу не было. <…> В общем, Россия одерживает победу, берет все, что ее интересует», — отметил Травальо в эфире телеканала La7.
Он отметил, что Италия не должна была передавать Украине свое оружие. Марко Травальо считает, что власти могли ограничиться гуманитарной помощью, приемом беженцев и санкциями в отношении РФ.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она стала вынужденной и ее главная цель — защитить мирное население Донбасса от преступлений националистов.
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