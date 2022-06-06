В Италии восхитились успехами России в спецоперации. «Берет все, что ее интересует»

07 июня 2022 в 05:32 Размер текста - 17 +

Травальо: Россия одерживает победу в спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия одерживает победу в спецоперации, несмотря на нежелание некоторых западных СМИ признавать успехи РФ. Так считает итальянский журналист Марко Травальо. «О поражении России я читал только в газетах. На поле боя его ни разу не было. <…> В общем, Россия одерживает победу, берет все, что ее интересует», — отметил Травальо в эфире телеканала La7. Он отметил, что Италия не должна была передавать Украине свое оружие. Марко Травальо считает, что власти могли ограничиться гуманитарной помощью, приемом беженцев и санкциями в отношении РФ. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она стала вынужденной и ее главная цель — защитить мирное население Донбасса от преступлений националистов. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Российская армия одерживает победу в спецоперации, несмотря на нежелание некоторых западных СМИ признавать успехи РФ. Так считает итальянский журналист Марко Травальо. «О поражении России я читал только в газетах. На поле боя его ни разу не было. <…> В общем, Россия одерживает победу, берет все, что ее интересует», — отметил Травальо в эфире телеканала La7. Он отметил, что Италия не должна была передавать Украине свое оружие. Марко Травальо считает, что власти могли ограничиться гуманитарной помощью, приемом беженцев и санкциями в отношении РФ. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она стала вынужденной и ее главная цель — защитить мирное население Донбасса от преступлений националистов.