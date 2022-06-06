06 июня 2022

В Италии восхитились успехами России в спецоперации. «Берет все, что ее интересует»

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Первый день форума
Травальо: Россия одерживает победу в спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия одерживает победу в спецоперации, несмотря на нежелание некоторых западных СМИ признавать успехи РФ. Так считает итальянский журналист Марко Травальо.

«О поражении России я читал только в газетах. На поле боя его ни разу не было. <…> В общем, Россия одерживает победу, берет все, что ее интересует», — отметил Травальо в эфире телеканала La7.

Он отметил, что Италия не должна была передавать Украине свое оружие. Марко Травальо считает, что власти могли ограничиться гуманитарной помощью, приемом беженцев и санкциями в отношении РФ.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она стала вынужденной и ее главная цель — защитить мирное население Донбасса от преступлений националистов.

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Российская армия одерживает победу в спецоперации, несмотря на нежелание некоторых западных СМИ признавать успехи РФ. Так считает итальянский журналист Марко Травальо. «О поражении России я читал только в газетах. На поле боя его ни разу не было. <…> В общем, Россия одерживает победу, берет все, что ее интересует», — отметил Травальо в эфире телеканала La7. Он отметил, что Италия не должна была передавать Украине свое оружие. Марко Травальо считает, что власти могли ограничиться гуманитарной помощью, приемом беженцев и санкциями в отношении РФ. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она стала вынужденной и ее главная цель — защитить мирное население Донбасса от преступлений националистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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