В свердловском монастыре отпразднуют юбилей императрицы Романовой

07 июня 2022 в 09:44 Размер текста - 17 +

Выставка «Неизвестная императрица» появится в музее монастыря в Державном храме Фото: Анна Майорова © URA.RU В монастыре на Ганиной Яме (Свердловская область) состоится празднование 150-летия императрицы Александры Романовой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии. «7 июня в монастыре во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме состоится празднование 150-летия императрицы Александры Федоровны Романовой. День начнется с Божественной литургии в 8:30 в Царском храме монастыря. По окончании — крестный ход к памятнику императрицы. В 10:30 состоится открытие выставки „Неизвестная императрица“ в музее монастыря в Державном храме», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) намерен показать Царские дни всему миру. Он также подчеркнул, что все мероприятия будут проведены с соблюдением мер санитарной безопасности. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В монастыре на Ганиной Яме (Свердловская область) состоится празднование 150-летия императрицы Александры Романовой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии. «7 июня в монастыре во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме состоится празднование 150-летия императрицы Александры Федоровны Романовой. День начнется с Божественной литургии в 8:30 в Царском храме монастыря. По окончании — крестный ход к памятнику императрицы. В 10:30 состоится открытие выставки „Неизвестная императрица“ в музее монастыря в Державном храме», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) намерен показать Царские дни всему миру. Он также подчеркнул, что все мероприятия будут проведены с соблюдением мер санитарной безопасности.