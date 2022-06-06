06 июня 2022

В свердловском монастыре отпразднуют юбилей императрицы Романовой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крестный ход в память о гибели семьи последнего российского императора Николая II. Екатеринбург, верующие, вера, крестный ход, паломники, царские дни, православие
Выставка «Неизвестная императрица» появится в музее монастыря в Державном храме Фото:

В монастыре на Ганиной Яме (Свердловская область) состоится празднование 150-летия императрицы Александры Романовой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

«7 июня в монастыре во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме состоится празднование 150-летия императрицы Александры Федоровны Романовой. День начнется с Божественной литургии в 8:30 в Царском храме монастыря. По окончании — крестный ход к памятнику императрицы. В 10:30 состоится открытие выставки „Неизвестная императрица“ в музее монастыря в Державном храме», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) намерен показать Царские дни всему миру. Он также подчеркнул, что все мероприятия будут проведены с соблюдением мер санитарной безопасности.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

В монастыре на Ганиной Яме (Свердловская область) состоится празднование 150-летия императрицы Александры Романовой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии. «7 июня в монастыре во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме состоится празднование 150-летия императрицы Александры Федоровны Романовой. День начнется с Божественной литургии в 8:30 в Царском храме монастыря. По окончании — крестный ход к памятнику императрицы. В 10:30 состоится открытие выставки „Неизвестная императрица“ в музее монастыря в Державном храме», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) намерен показать Царские дни всему миру. Он также подчеркнул, что все мероприятия будут проведены с соблюдением мер санитарной безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...