Военный прокурор сообщил о 600 срочниках на спецоперации

Около 600 солдат-срочников привлекли к участию в специальной операции на Украине. Об этом заявил военный прокурор Западного округа Артур Егиев.
«Согласно [данным] по надзору Западного военного округа, порядка 600 военнослужащих по призыву были привлечены к специальной военной операции. Все они возвращены в кратчайшие сроки», — передает слова Егиева «Интерфакс».
Прокурор уточнил, что по итогу некоторых уволили с военной службы. Также по всем нарушениям приняли меры дисциплинарного реагирования.
Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины по указу президента РФ Владимира Путина. В ней участвуют только военные, работающие по контракту. Минобороны РФ 9 марта сообщило, что к участию в боях были привлечены солдаты срочной службы. Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться с этими фактами и привлечь к ответственности должностных лиц. Затем глава военного ведомства Сергей Шойгу успокоил молодых людей, призванных в армию весной. Он уточнил, что их не отправят в горячие точки.
Около 600 солдат-срочников привлекли к участию в специальной операции на Украине. Об этом заявил военный прокурор Западного округа Артур Егиев. «Согласно [данным] по надзору Западного военного округа, порядка 600 военнослужащих по призыву были привлечены к специальной военной операции. Все они возвращены в кратчайшие сроки», — передает слова Егиева «Интерфакс». Прокурор уточнил, что по итогу некоторых уволили с военной службы. Также по всем нарушениям приняли меры дисциплинарного реагирования. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины по указу президента РФ Владимира Путина. В ней участвуют только военные, работающие по контракту. Минобороны РФ 9 марта сообщило, что к участию в боях были привлечены солдаты срочной службы. Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться с этими фактами и привлечь к ответственности должностных лиц. Затем глава военного ведомства Сергей Шойгу успокоил молодых людей, призванных в армию весной. Он уточнил, что их не отправят в горячие точки.