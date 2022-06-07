Военный прокурор сообщил о 600 срочниках на спецоперации

Из-за отправки срочников на спецоперацию некоторых лейтенантов лишили военной службы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Около 600 солдат-срочников привлекли к участию в специальной операции на Украине. Об этом заявил военный прокурор Западного округа Артур Егиев.

«Согласно [данным] по надзору Западного военного округа, порядка 600 военнослужащих по призыву были привлечены к специальной военной операции. Все они возвращены в кратчайшие сроки», — передает слова Егиева «Интерфакс».

Прокурор уточнил, что по итогу некоторых уволили с военной службы. Также по всем нарушениям приняли меры дисциплинарного реагирования.

Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины по указу президента РФ Владимира Путина. В ней участвуют только военные, работающие по контракту. Минобороны РФ 9 марта сообщило, что к участию в боях были привлечены солдаты срочной службы. Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться с этими фактами и привлечь к ответственности должностных лиц. Затем глава военного ведомства Сергей Шойгу успокоил молодых людей, призванных в армию весной. Он уточнил, что их не отправят в горячие точки.

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