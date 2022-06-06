В Шадринске побывал федеральный куратор педагогических вузов (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Проректор Академии Министерства просвещения России Хож-Ахмед Халадов побывал в шадринском лагере «Салют» в Курганской области на открытии смены. Информация опубликована на сайте Шадринского государственного педагогического университета (ШГПУ). На сайте академии указано, что Халадов курирует педагогические вузы.

«В лагере „Салют“ состоялось открытие образовательной смены. Торжественное событие посетили проректор академии Минпросвещения России Хож-Ахмед Халадов, ректор Шадринского госуниверситета Артур Дзиов, глава города Антон Мокан, председатель гордумы Владимир Пикалин», — говорится в сообщении вуза. Гости пожелали детям весело провести смену, получить много положительных эмоций, познакомиться и найти настоящих друзей.

На сайте Академии Минпросвещения говорится, что Халадов занимает должность проректора с прошлого года. Чиновник также занимается сопровождением образовательной, научно-исследовательской и проектной деятельности вузов, курирует работу молодежных движений и студенческие проекты.

Ранее URA.RU писало, что 24 подростка из экономико-правового лицея-интерната Луганской народной республики будут отдыхать в лагере «Салют». В Курганскую область они приехали 6 июня.

Проректор Академии Минпросвещения России Хож-Ахмед Халадов (второй справа) приехал на открытие смены в шадринский лагерь «Салют» Фото с сайта shgpi.edu.ru.

Ребятам пожелали хорошо отдохнуть, найти друзей и с пользой провести время Фото с сайта shgpi.edu.ru.