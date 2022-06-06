Пермякам предлагают работать вместе со своими собаками

В кофейне рады всем собакам — от мала до велика Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермская кофейня «Dog coffeе» находится в поиске нового бариста. Кроме опыта работы, у сотрудника обязательно должна быть собака, которая вместе с хозяином могла бы работать в кафе. Размер собаки не важен — это может быть как йорк, так и овчарка.

«Обязанности бариста — вполне стандартные. А вот главное требование к питомцу — хорошее воспитание. Собака должна радовать посетителей и давать себя гладить. Важно, чтобы самому животному было бы комфортно подолгу находится в кофейне. Зарплата — специальные собачьи печеньки собственного производства», — рассказала корреспонденту URA.RU директор кафе Алена Чурина, — «Предыдущий бариста взяла в свою семью вторую, непростую собаку, которая требует много свободного времени и ей пришлось оставить любимую работу».

«Dog coffeе» — единственная кофейня в Перми, где не только рады посетителям с собаками, но и сами сотрудники приходят на работу со своими хвостатыми любимцами. В меню кроме кофе — лимонады, коктейли, сэндвичи и сладости. Кафе — постоянный участник благотворительных акций в помощь животным.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае сократилось количество вакансий. По сравнению с 2021 годом, число вакансий уменьшилось на 24%. Сейчас в регионе насчитывается около 10,7 тыс вакансий.