Тюменцев предупредили об опасной погоде

07 июня 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

Тюменцам предсказали шквалистый ветер и грозы Фото: Александр Елизаров © URA.RU Порывы ветра в Тюменской области будут достигать 19 метров в секунду днем 8 июня. Об этом URA.RU рассказали в управлении МЧС по региону. «Днем 8 июня в отдельных районах Тюменской области порывы ветра достигнут 19 метров в секунду. Если стихия застала на улице, можно укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах. Не пытайтесь прятаться за остановками, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами», — сообщили URA.RU в управлении МЧС по региону. В целом 8 июня ожидается от 22 до 27 градусов тепла, прогнозируются дожди, местами — грозы. Ночью будет около 10-15 градусов выше нуля. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени из-за дождя отключились светофоры на перекрестке у ТРЦ «Галерея Вояж». Из-за аварийной ситуации на дороге образовалась крупная пробка. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Порывы ветра в Тюменской области будут достигать 19 метров в секунду днем 8 июня. Об этом URA.RU рассказали в управлении МЧС по региону. «Днем 8 июня в отдельных районах Тюменской области порывы ветра достигнут 19 метров в секунду. Если стихия застала на улице, можно укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах. Не пытайтесь прятаться за остановками, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами», — сообщили URA.RU в управлении МЧС по региону. В целом 8 июня ожидается от 22 до 27 градусов тепла, прогнозируются дожди, местами — грозы. Ночью будет около 10-15 градусов выше нуля. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени из-за дождя отключились светофоры на перекрестке у ТРЦ «Галерея Вояж». Из-за аварийной ситуации на дороге образовалась крупная пробка.