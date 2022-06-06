06 июня 2022

Тюменцев предупредили об опасной погоде

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Греция. Крит, девушка, ветер, темные очки
Тюменцам предсказали шквалистый ветер и грозы Фото:

Порывы ветра в Тюменской области будут достигать 19 метров в секунду днем 8 июня. Об этом URA.RU рассказали в управлении МЧС по региону.

«Днем 8 июня в отдельных районах Тюменской области порывы ветра достигнут 19 метров в секунду. Если стихия застала на улице, можно укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах. Не пытайтесь прятаться за остановками, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами», — сообщили URA.RU в управлении МЧС по региону.

В целом 8 июня ожидается от 22 до 27 градусов тепла, прогнозируются дожди, местами — грозы. Ночью будет около 10-15 градусов выше нуля.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени из-за дождя отключились светофоры на перекрестке у ТРЦ «Галерея Вояж». Из-за аварийной ситуации на дороге образовалась крупная пробка.

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Порывы ветра в Тюменской области будут достигать 19 метров в секунду днем 8 июня. Об этом URA.RU рассказали в управлении МЧС по региону. «Днем 8 июня в отдельных районах Тюменской области порывы ветра достигнут 19 метров в секунду. Если стихия застала на улице, можно укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах. Не пытайтесь прятаться за остановками, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами», — сообщили URA.RU в управлении МЧС по региону. В целом 8 июня ожидается от 22 до 27 градусов тепла, прогнозируются дожди, местами — грозы. Ночью будет около 10-15 градусов выше нуля. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени из-за дождя отключились светофоры на перекрестке у ТРЦ «Галерея Вояж». Из-за аварийной ситуации на дороге образовалась крупная пробка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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