В горах Златоуста спустя двое суток нашли пропавших пенсионеров

Спасатели и волонтеры искали пожилых людей двое суток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) спустя двое суток в горах нашли живыми двух пенсионеров, которые ушли собирать кислицу и пропали. Об этом URA.RU сообщили 7 июня в городском отряде поисково-спасательной службы (ПСС).

«Пропавших пенсионеров нашли их на Уральском хребте, недалеко от Александровской сопки. Сейчас их везем домой», — сообщили URA.RU в Златоустовском отряде ПСС.

83-летний мужчина и 74-летняя женщина пропали днем 5 июня. Они отправились собирать кислицу в район Малого Таганая. Местность заблудившиеся знают хорошо, каждый год ходят на сбор даров природы, а потому без регистрации на Центральной усадьбе они пошли привычным маршрутом.

Тем же вечером пожилые люди сумели дозвонится в Златоустовский отряд ПСС и рассказали, что заблудились. Поиск пенсионеров не прекращался двое суток. Связь с ними пропала. Были обследованы дороги и тропы на склонах горы Монблан. К розыску присоединились сотрудники пожарной охраны и добровольцы на квадроциклах.