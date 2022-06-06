Пермского пристава будут судить за обналичивание 164 миллионов

07 июня 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

Пристав действовала в составе группы Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Сотрудница пермской службы судебных приставов предстанет перед судом. Следственное управление СК РФ по Пермскому краю завершило расследование уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «По версии следствия, в период с февраля 2017 года по август 2018 года, обвиняемая, являясь сначала судебным приставом-исполнителем, а затем заместителем начальника межрайонного отдела судебных приставов, действуя в составе организованной группы, злоупотребляла своими должностными полномочиями в интересах коммерческих организаций», — говорится в сообщении. Пристав использовала лицевой счет службы для незаконного обналичивания средств со счетов 106 организаций. В том числе по тем счетам, операции по которым были приостановлены налоговой службой. Для этого она возбуждала фиктивные исполнительные производства. Ей удалось обналичить 164 млн рублей. По данным «Коммерсант-Прикамье», речь идет о Юлии Пенькевич. Она действовала в составе преступной группы. Группа обналичила более 222 млн рублей, сообщает пресс-служба следственного управления. Уголовное дело Пенькевич было выведено в отдельное производство, поскольку она заключила досудебное соглашение. Ранее URA.RU сообщало, что экс-прокурор Индустриального района Перми, который был связан с бандой приставов, получил 11 лет колонии строгого режима. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Большая П» .

Сотрудница пермской службы судебных приставов предстанет перед судом. Следственное управление СК РФ по Пермскому краю завершило расследование уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «По версии следствия, в период с февраля 2017 года по август 2018 года, обвиняемая, являясь сначала судебным приставом-исполнителем, а затем заместителем начальника межрайонного отдела судебных приставов, действуя в составе организованной группы, злоупотребляла своими должностными полномочиями в интересах коммерческих организаций», — говорится в сообщении. Пристав использовала лицевой счет службы для незаконного обналичивания средств со счетов 106 организаций. В том числе по тем счетам, операции по которым были приостановлены налоговой службой. Для этого она возбуждала фиктивные исполнительные производства. Ей удалось обналичить 164 млн рублей. По данным «Коммерсант-Прикамье», речь идет о Юлии Пенькевич. Она действовала в составе преступной группы. Группа обналичила более 222 млн рублей, сообщает пресс-служба следственного управления. Уголовное дело Пенькевич было выведено в отдельное производство, поскольку она заключила досудебное соглашение. Ранее URA.RU сообщало, что экс-прокурор Индустриального района Перми, который был связан с бандой приставов, получил 11 лет колонии строгого режима.