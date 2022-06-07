Мэра из ХМАО заподозрили в покупке дома не по средствам

08 июня 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Поселок, в котором куплен дом, находится в двух километрах от моря Фото: Игорь Волков Общественник из ХМАО Игорь Волков заподозрил мэра Лянтора Сергея Махиню в покупке дорогой недвижимости в Краснодарском крае. Волков обратился в следственное управление СКР по ХМАО с просьбой проверить источник финансирования этой сделки, учитывая декларацию о доходах Махини. Об этом URA.RU рассказал сам Волков. «Я написал в Следственный комитет и в прокуратуру, чтобы проверили его [мэра Лянтора] доходы. Чтобы понять, насколько он способен был, отчитываясь по своим доходам, позволить себе такое роскошное приобретение, как земельный участок и дом в Краснодарском крае», — рассказал URA.RU Волков. По словам общественника, недвижимость в Анапе ценой в несколько миллионов рублей, расположенную в двух километрах от моря, глава Лянтора мог зарегистрировать на бывшую супругу. «Они до сих пор проживают вместе. Везде появляются вместе. Все понимают: это фиктивный развод, чтобы незаконные какие-то средства можно было на нее оформлять. И в декларациях он ее не указывает», — добавил Волков, утверждая, что дом Махиня якобы купил в 2021 году. По итогам 2021 года, уровень дохода Махини, который тот показал в декларации, составил 2,9 миллиона рублей. Из документа следует, что у него во владении две квартиры и дачный участок размером более 600 квадратных метров. Судя из раскрытых Махиней данных о своих доходах, участок появился в его владениях в 2017 году. Следователи следственного управления СКР по ХМАО не нашли в действиях Махини нарушений закона, на этом основании поводов возбуждать уголовное дело нет. Копия ответа СК, который силовики направили Волкову, есть в распоряжении редакции. «Из полученного ответа от строительной фирмы в Краснодарском крае следует, что строительная фирма договор купли-продажи на данный участок не заключала, в том числе с Сергеем Махиней», — говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела. URA.RU попыталось узнать у Махини его мнение на этот счет, направив запрос и позвонив мэру. На звонок он не ответил. Ответ на журналистский запрос к моменту публикации новости не поступил. Ранее URA.RU сообщало о конфликте Волкова и Махини. Волков даже предпринял попытку уволить мэра Лянтора, попросив в этом помощи у Путина и Кадырова, но попытки эти ничем не закончились. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Общественник из ХМАО Игорь Волков заподозрил мэра Лянтора Сергея Махиню в покупке дорогой недвижимости в Краснодарском крае. Волков обратился в следственное управление СКР по ХМАО с просьбой проверить источник финансирования этой сделки, учитывая декларацию о доходах Махини. Об этом URA.RU рассказал сам Волков. «Я написал в Следственный комитет и в прокуратуру, чтобы проверили его [мэра Лянтора] доходы. Чтобы понять, насколько он способен был, отчитываясь по своим доходам, позволить себе такое роскошное приобретение, как земельный участок и дом в Краснодарском крае», — рассказал URA.RU Волков. По словам общественника, недвижимость в Анапе ценой в несколько миллионов рублей, расположенную в двух километрах от моря, глава Лянтора мог зарегистрировать на бывшую супругу. «Они до сих пор проживают вместе. Везде появляются вместе. Все понимают: это фиктивный развод, чтобы незаконные какие-то средства можно было на нее оформлять. И в декларациях он ее не указывает», — добавил Волков, утверждая, что дом Махиня якобы купил в 2021 году. По итогам 2021 года, уровень дохода Махини, который тот показал в декларации, составил 2,9 миллиона рублей. Из документа следует, что у него во владении две квартиры и дачный участок размером более 600 квадратных метров. Судя из раскрытых Махиней данных о своих доходах, участок появился в его владениях в 2017 году. Следователи следственного управления СКР по ХМАО не нашли в действиях Махини нарушений закона, на этом основании поводов возбуждать уголовное дело нет. Копия ответа СК, который силовики направили Волкову, есть в распоряжении редакции. «Из полученного ответа от строительной фирмы в Краснодарском крае следует, что строительная фирма договор купли-продажи на данный участок не заключала, в том числе с Сергеем Махиней», — говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела. URA.RU попыталось узнать у Махини его мнение на этот счет, направив запрос и позвонив мэру. На звонок он не ответил. Ответ на журналистский запрос к моменту публикации новости не поступил. Ранее URA.RU сообщало о конфликте Волкова и Махини. Волков даже предпринял попытку уволить мэра Лянтора, попросив в этом помощи у Путина и Кадырова, но попытки эти ничем не закончились.