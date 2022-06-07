Тюменский единоросс: «Азов»* проводил тесты над мариупольцами

08 июня 2022 в 00:35 Размер текста - 17 +

Из-за провала в «тесте на украинца» бойцы Азова могли избить мариупольцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бойцы батальона «Азов»* (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) избивали жителей Мариуполя за незнание украинского языка. Об этом рассказал руководитель тюменского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Владимир Сбитнев. По его словам, они проводили «тест на украинца», который подразумевал проверку на правильное произношение слово «поляница». «Если говорить про Мариуполь, то каждый первый рассказывает о том, что притесняли за то, что говоришь на русском языке… Азовцы вылавливали, просили правильно проговорить слово „поляница“ — это хлеб по-украински. Если, допустим, ты его неправильно произносишь, (азовцы) могли избить», — рассказал Сбитнев в эфире программы «Вечерний хэштег» на телеканале «Тюменское время». В ответ на вопрос ведущего: «Это тест на то, какой ты украинец?» Единоросс ответил: «Тест да, на то, можешь ли ты говорить на украинском». Президент России Владимир Путин заявлял, что спецоперация, начатая на Украине 24 февраля, носит освободительный характер. Одной из основных ее целей является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ, в состав которых входил запрещенный в РФ экстремистский батальон «Азов». Ранее URA.RU сообщало, что Сбитнев после возвращения из Мариуполя рассказал о зверствах со стороны ВСУ. Он также сообщил, что тюменское отделение «Молодой гвардии» продолжит помогать украинским беженцам. *«Азов» — украинский экстремистский националистический батальон, запрещенный на территории России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Бойцы батальона «Азов»* (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) избивали жителей Мариуполя за незнание украинского языка. Об этом рассказал руководитель тюменского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Владимир Сбитнев. По его словам, они проводили «тест на украинца», который подразумевал проверку на правильное произношение слово «поляница». «Если говорить про Мариуполь, то каждый первый рассказывает о том, что притесняли за то, что говоришь на русском языке… Азовцы вылавливали, просили правильно проговорить слово „поляница“ — это хлеб по-украински. Если, допустим, ты его неправильно произносишь, (азовцы) могли избить», — рассказал Сбитнев в эфире программы «Вечерний хэштег» на телеканале «Тюменское время». В ответ на вопрос ведущего: «Это тест на то, какой ты украинец?» Единоросс ответил: «Тест да, на то, можешь ли ты говорить на украинском». Президент России Владимир Путин заявлял, что спецоперация, начатая на Украине 24 февраля, носит освободительный характер. Одной из основных ее целей является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ, в состав которых входил запрещенный в РФ экстремистский батальон «Азов». Ранее URA.RU сообщало, что Сбитнев после возвращения из Мариуполя рассказал о зверствах со стороны ВСУ. Он также сообщил, что тюменское отделение «Молодой гвардии» продолжит помогать украинским беженцам. *«Азов» — украинский экстремистский националистический батальон, запрещенный на территории России.