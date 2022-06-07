Антонов раскрыл важность контактов ВС РФ с американскими военными

08 июня 2022 в 02:17 Размер текста - 17 +

Анатолий Антонов указал на необходимость контактов американских и российских военных Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Контакты американских и российских военных, сейчас крайне необходимы для предотвращения столкновения. Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Я считаю, что это крайне важно для предотвращения прямой военной конфронтации, чреватой эскалацией с непредсказуемыми последствиями», — сказал Антонов в эфире Первого канала. Посол отметил, что в настоящее время, сохраняются эпизодические телефонные разговоры между министрами обороны двух стран. Ранее сообщалось, что нынешнее правительство США не планирует налаживать отношения с РФ, об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на выступлении перед студентами в Вашингтоне, которое транслировалось на YouTube. Однако представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время регулярного брифинга заявил, «мы должны делать все возможное, чтобы информационная среда в России не ограничивалась», — сказал Прайс. Он отметил, что США создают условия для переговоров с РФ, вооружая Украину. Поставки оружия на Украину увеличились после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Контакты американских и российских военных, сейчас крайне необходимы для предотвращения столкновения. Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Я считаю, что это крайне важно для предотвращения прямой военной конфронтации, чреватой эскалацией с непредсказуемыми последствиями», — сказал Антонов в эфире Первого канала. Посол отметил, что в настоящее время, сохраняются эпизодические телефонные разговоры между министрами обороны двух стран. Ранее сообщалось, что нынешнее правительство США не планирует налаживать отношения с РФ, об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на выступлении перед студентами в Вашингтоне, которое транслировалось на YouTube. Однако представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время регулярного брифинга заявил, «мы должны делать все возможное, чтобы информационная среда в России не ограничивалась», — сказал Прайс. Он отметил, что США создают условия для переговоров с РФ, вооружая Украину. Поставки оружия на Украину увеличились после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида.