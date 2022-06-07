Японцы возмущены из-за решения Путина против Токио. «Вот результат нашей никчемной дипломатии»

08 июня 2022 в 04:38 Размер текста - 17 +

Японские рыбаки теперь не могут осуществлять промысел у Южных Курил Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Пользователи Twitter (заблокирован на территории РФ) из Японии выразили свое отношение на решение России приостановить реализацию российско-японского соглашения в области промысла морских ресурсов. Ранее власти РФ пришли к такому выводу из-за невыполнения японской стороной своих финансовых обязательств по договору. «Вот вам и весь результат нашей никчемной дипломатии. Честно говоря, я думал, что Россия раньше соберется с мыслями. А тут она немного подзадержалась. Но все же выступила!» — прокомментировал fuugetu1967. Другой пользователь уверен, что такое решение принято из-за ситуации вокруг Украины. Он считает, что эти ограничения целесообразны в сложившейся ситуации, «а чего можно было ожидать, если мы сами полезли в этот украинский конфликт?! Вот и получили!», — написал hit_the_jackpot. Пользователь kvansan предрек повышение цен на морепродукты в стране. «Ну что, дождались? Теперь-то крабы и икра морских ежей точно подорожают!», — написал он. «Вот тебе и далекая Россия! А как близко она оказалась к нашим интересам!», — отметил momojyuku. Один из пользователей соцсети считает, что во избежание таких запретов нужно вовремя исполнять условия по обязательствам. «Чтобы нашим бедным рыбакам избежать претензий, а тем более преследований со стороны российских властей, лучше нам твердо соблюдать все условия соглашений с ними по квотам, срокам лова, а также по выплатам компенсаций», — подчеркнул он. Ранее сообщалось, что Россия приостановила действие российско-японского соглашения, позволяющего рыбакам из Японии осуществлять промысел у южных Курильских островов. Такое решение было принято в связи с невыполнением японской стороной своих финансовых обязательств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Власти Японии усилили санкционное давление на РФ после начала российской специальной операции по демилитаризации Украины. Так, правительство страны ввело санкции против ряда российских банков. Кроме того, председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Сил самообороны Японии заявил о том, что страна будет углублять сотрудничество с НАТО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Пользователи Twitter (заблокирован на территории РФ) из Японии выразили свое отношение на решение России приостановить реализацию российско-японского соглашения в области промысла морских ресурсов. Ранее власти РФ пришли к такому выводу из-за невыполнения японской стороной своих финансовых обязательств по договору. «Вот вам и весь результат нашей никчемной дипломатии. Честно говоря, я думал, что Россия раньше соберется с мыслями. А тут она немного подзадержалась. Но все же выступила!» — прокомментировал fuugetu1967. Другой пользователь уверен, что такое решение принято из-за ситуации вокруг Украины. Он считает, что эти ограничения целесообразны в сложившейся ситуации, «а чего можно было ожидать, если мы сами полезли в этот украинский конфликт?! Вот и получили!», — написал hit_the_jackpot. Пользователь kvansan предрек повышение цен на морепродукты в стране. «Ну что, дождались? Теперь-то крабы и икра морских ежей точно подорожают!», — написал он. «Вот тебе и далекая Россия! А как близко она оказалась к нашим интересам!», — отметил momojyuku. Один из пользователей соцсети считает, что во избежание таких запретов нужно вовремя исполнять условия по обязательствам. «Чтобы нашим бедным рыбакам избежать претензий, а тем более преследований со стороны российских властей, лучше нам твердо соблюдать все условия соглашений с ними по квотам, срокам лова, а также по выплатам компенсаций», — подчеркнул он. Ранее сообщалось, что Россия приостановила действие российско-японского соглашения, позволяющего рыбакам из Японии осуществлять промысел у южных Курильских островов. Такое решение было принято в связи с невыполнением японской стороной своих финансовых обязательств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Власти Японии усилили санкционное давление на РФ после начала российской специальной операции по демилитаризации Украины. Так, правительство страны ввело санкции против ряда российских банков. Кроме того, председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Сил самообороны Японии заявил о том, что страна будет углублять сотрудничество с НАТО.