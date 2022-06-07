07 июня 2022

Челябинку заставили вернуть потраченный на квартиру маткапитал

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина не наделила детей долями от купленной квартиры (фото из архива) Фото:

С жительницы Октябрьского района (Челябинская область) через суд взыскали материнский капитал, потраченный на приобретение квартиры. Как сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, мать не оформила купленную собственностью на своих несовершеннолетних детей.

«В октябре 2011 года женщина приобрела жилое помещение на средства маткапитала. В нарушение требований ФЗ „О дополнительных мерах государственной поддержки семей…“ заявительница не выполнила обязательного условия оформления жилого помещения в собственность несовершеннолетних детей. Тем самым женщина использовала бюджетные средства в размере 365 тыс. рублей не по назначению», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В суд было направлено исковое заявление прокурора района в интересах государства и отделения ПФР по Челябинской области. Суд удовлетворил требование прокурора и принял решение о взыскании с местной жительницы незаконно полученных средств маткапитала.

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С жительницы Октябрьского района (Челябинская область) через суд взыскали материнский капитал, потраченный на приобретение квартиры. Как сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, мать не оформила купленную собственностью на своих несовершеннолетних детей. «В октябре 2011 года женщина приобрела жилое помещение на средства маткапитала. В нарушение требований ФЗ „О дополнительных мерах государственной поддержки семей…“ заявительница не выполнила обязательного условия оформления жилого помещения в собственность несовершеннолетних детей. Тем самым женщина использовала бюджетные средства в размере 365 тыс. рублей не по назначению», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства. В суд было направлено исковое заявление прокурора района в интересах государства и отделения ПФР по Челябинской области. Суд удовлетворил требование прокурора и принял решение о взыскании с местной жительницы незаконно полученных средств маткапитала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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