Челябинку заставили вернуть потраченный на квартиру маткапитал

08 июня 2022 в 11:23 Размер текста - 17 +

Женщина не наделила детей долями от купленной квартиры (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С жительницы Октябрьского района (Челябинская область) через суд взыскали материнский капитал, потраченный на приобретение квартиры. Как сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, мать не оформила купленную собственностью на своих несовершеннолетних детей. «В октябре 2011 года женщина приобрела жилое помещение на средства маткапитала. В нарушение требований ФЗ „О дополнительных мерах государственной поддержки семей…“ заявительница не выполнила обязательного условия оформления жилого помещения в собственность несовершеннолетних детей. Тем самым женщина использовала бюджетные средства в размере 365 тыс. рублей не по назначению», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства. В суд было направлено исковое заявление прокурора района в интересах государства и отделения ПФР по Челябинской области. Суд удовлетворил требование прокурора и принял решение о взыскании с местной жительницы незаконно полученных средств маткапитала. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

С жительницы Октябрьского района (Челябинская область) через суд взыскали материнский капитал, потраченный на приобретение квартиры. Как сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, мать не оформила купленную собственностью на своих несовершеннолетних детей. «В октябре 2011 года женщина приобрела жилое помещение на средства маткапитала. В нарушение требований ФЗ „О дополнительных мерах государственной поддержки семей…“ заявительница не выполнила обязательного условия оформления жилого помещения в собственность несовершеннолетних детей. Тем самым женщина использовала бюджетные средства в размере 365 тыс. рублей не по назначению», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства. В суд было направлено исковое заявление прокурора района в интересах государства и отделения ПФР по Челябинской области. Суд удовлетворил требование прокурора и принял решение о взыскании с местной жительницы незаконно полученных средств маткапитала.