Бывший борец с ОПГ в Кургане выпустил детектив. Его рекомендуют прочесть молодым операм

08 июня 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Детектив курганского писателя рекомендует в качестве пособия для молодых оперов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-сотрудник особого отдела по борьбе с преступностью, курганец Александр Бабин выпустил продолжение криминального детектива «Тихушник». Книгу советуют прочитать молодым операм. Об этом URA.RU рассказал сам автор. «Недавно встретил бывшего коллегу из полиции, он сказал, что этот роман будет полезно прочитать молодым операм. По его мнению, это хороший пример того, как можно работать головой», — сообщил URA.RU Бабин, который до этого работал старшим оперуполномоченным по особо важным делам в шестом отделе*. Его опыт работы лег в основу романа. По словам Бабина, события в произведении разворачиваются в 2021 году. Расследуя убийство председателя суда, начальник «бандитского» отдела обращается за помощью к отставнику Семенову по прозвищу Тихушник. Вместе они выясняют, что в деле замешаны силовые структуры, от чего ситуация обретает новые смыслы. Книгу можно прочитать на популярных онлайн-площадках. *Шестой отдел или УБОП (управление по борьбе с организованной преступностью) был организован в УВД Курганской области в апреле 1991 года и реорганизован в 1993 году. Бюро имело два подотдела, одно боролось с преступниками, посягающими на безопасность и имущество граждан, другое расследовало экономические преступления. Отдел раскрывал массовые заказные убийства в Кургане и Шадринске. Ранее URA.RU писало, что экс-сотрудник уголовного розыска курганской полиции Александр Бабин издал роман про Великую Отечественную войну. История книги «Узник концлагеря Дахау» основана на реальных событиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Экс-сотрудник особого отдела по борьбе с преступностью, курганец Александр Бабин выпустил продолжение криминального детектива «Тихушник». Книгу советуют прочитать молодым операм. Об этом URA.RU рассказал сам автор. «Недавно встретил бывшего коллегу из полиции, он сказал, что этот роман будет полезно прочитать молодым операм. По его мнению, это хороший пример того, как можно работать головой», — сообщил URA.RU Бабин, который до этого работал старшим оперуполномоченным по особо важным делам в шестом отделе*. Его опыт работы лег в основу романа. По словам Бабина, события в произведении разворачиваются в 2021 году. Расследуя убийство председателя суда, начальник «бандитского» отдела обращается за помощью к отставнику Семенову по прозвищу Тихушник. Вместе они выясняют, что в деле замешаны силовые структуры, от чего ситуация обретает новые смыслы. Книгу можно прочитать на популярных онлайн-площадках. *Шестой отдел или УБОП (управление по борьбе с организованной преступностью) был организован в УВД Курганской области в апреле 1991 года и реорганизован в 1993 году. Бюро имело два подотдела, одно боролось с преступниками, посягающими на безопасность и имущество граждан, другое расследовало экономические преступления. Отдел раскрывал массовые заказные убийства в Кургане и Шадринске. Ранее URA.RU писало, что экс-сотрудник уголовного розыска курганской полиции Александр Бабин издал роман про Великую Отечественную войну. История книги «Узник концлагеря Дахау» основана на реальных событиях.