В Екатеринбурге двери электрички зажали бабушку с ее внучкой

Пострадала 71-летняя бабушка и ее 3-летняя внучка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В июле 2021 гоа на остановочной площадке «ВИЗ» в Екатеринбурге зажало дверями электрички бабушку и ее внучку. Свердловская пригородная компания заплатит им компенсацию морального вреда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловского областного суда.

«Во время высадки из вагона на остановочной площадке „ВИЗ“ произошел несчастный случай: их зажало дверями. Ребенку была вызвана скорая помощь, девочку доставили в ДКГБ № 9 г. Екатеринбурга. Билетным кассиром, приглашенным на перрон, был составлен акт о несчастном случае. В больнице внучке диагностировали ушиб мягких тканей лица. Бабушка сама обратилась в травмпункт, у нее было сдавление мягких тканей в области шеи», — говорится в сообщении пресс-службы.

Всем истцам перевозчик выплатит по 20 тысяч рублей за моральный ущерб. «Решением Железнодорожного районного суда Екатеринбурга исковые требования были удовлетворены частично», — уточнили в пресс-службе.