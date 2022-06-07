В Челябинской области в четыре раза снизилось количество фермеров

08 июня 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

По итогам Всероссийской сельскохозпереписи количество крестьянских хозяйств сократилось в 3,7 раза Фото: Сергей Русанов © URA.RU За пять лет количество крестьянских и фермерских хозяйств в Челябинской области уменьшилось в 3,7 раза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинскстата, ссылаясь на данные Всероссийской сельскохозяйственной переписи. «За прошедшие пять лет после проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года количество крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в регионе уменьшилось в 3,7 раза. По состоянию на 1 августа 2021 года в области насчитывалось 1 тыс. 247 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей», — заявили в Челябинскстате. Несмотря на почти четырехкратное снижение фермерских хозяйств, площадь сельхозугодий в регионе по сравнению с 2016 годом увеличилась на 20%, а посевная площадь — на 40%. В УрФО Челябинская область также занимает первое место по количеству фермерских хозяйств и посевных площадей. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

За пять лет количество крестьянских и фермерских хозяйств в Челябинской области уменьшилось в 3,7 раза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинскстата, ссылаясь на данные Всероссийской сельскохозяйственной переписи. «За прошедшие пять лет после проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года количество крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в регионе уменьшилось в 3,7 раза. По состоянию на 1 августа 2021 года в области насчитывалось 1 тыс. 247 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей», — заявили в Челябинскстате. Несмотря на почти четырехкратное снижение фермерских хозяйств, площадь сельхозугодий в регионе по сравнению с 2016 годом увеличилась на 20%, а посевная площадь — на 40%. В УрФО Челябинская область также занимает первое место по количеству фермерских хозяйств и посевных площадей.