07 июня 2022

В Челябинской области в четыре раза снизилось количество фермеров

© Служба новостей «URA.RU»
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По итогам Всероссийской сельскохозпереписи количество крестьянских хозяйств сократилось в 3,7 раза Фото:

За пять лет количество крестьянских и фермерских хозяйств в Челябинской области уменьшилось в 3,7 раза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинскстата, ссылаясь на данные Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

«За прошедшие пять лет после проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года количество крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в регионе уменьшилось в 3,7 раза. По состоянию на 1 августа 2021 года в области насчитывалось 1 тыс. 247 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей», — заявили в Челябинскстате.

Несмотря на почти четырехкратное снижение фермерских хозяйств, площадь сельхозугодий в регионе по сравнению с 2016 годом увеличилась на 20%, а посевная площадь — на 40%. В УрФО Челябинская область также занимает первое место по количеству фермерских хозяйств и посевных площадей.

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За пять лет количество крестьянских и фермерских хозяйств в Челябинской области уменьшилось в 3,7 раза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинскстата, ссылаясь на данные Всероссийской сельскохозяйственной переписи. «За прошедшие пять лет после проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года количество крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в регионе уменьшилось в 3,7 раза. По состоянию на 1 августа 2021 года в области насчитывалось 1 тыс. 247 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей», — заявили в Челябинскстате. Несмотря на почти четырехкратное снижение фермерских хозяйств, площадь сельхозугодий в регионе по сравнению с 2016 годом увеличилась на 20%, а посевная площадь — на 40%. В УрФО Челябинская область также занимает первое место по количеству фермерских хозяйств и посевных площадей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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