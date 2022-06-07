Тюменский чиновник растратил бюджетные деньги на корпоративы

08 июня 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

Бывшему чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы (архив) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В суд передано дело в отношении экс-директора тобольского МУП «Паритет», который растратил более трех млн рублей бюджетных денег на личные нужды и корпоративы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В Тобольске бывший директор муниципального предприятия „Паритет“ предстанет перед судом за присвоение и растрату на сумму 3,2 млн рублей. По версии следствия, в 2017—2020 годах обвиняемый за счет средств компании оплачивал личные налоги, коммуналку, проведение корпоративов, и заключал фиктивные договоры аренды принадлежащей ему техники», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Кроме того, для легализации похищенного мужчина совершил фиктивные сделки по расчетным счетам подконтрольных ему организаций. О других преступлениях экс-чиновника сообщает и следственное управление Тюменской области. Так, по информации силовиков, деньги тоболяк спускал на ремонт личного автомобиля и выплату своих долгов. По данным сервиса СБИС, в указанные годы МУП «Паритет» руководил Марат Шамсутдинов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в мэрии Тобольска увольнение чиновника назвали оздоровлением «старой» команды. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В суд передано дело в отношении экс-директора тобольского МУП «Паритет», который растратил более трех млн рублей бюджетных денег на личные нужды и корпоративы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В Тобольске бывший директор муниципального предприятия „Паритет“ предстанет перед судом за присвоение и растрату на сумму 3,2 млн рублей. По версии следствия, в 2017—2020 годах обвиняемый за счет средств компании оплачивал личные налоги, коммуналку, проведение корпоративов, и заключал фиктивные договоры аренды принадлежащей ему техники», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Кроме того, для легализации похищенного мужчина совершил фиктивные сделки по расчетным счетам подконтрольных ему организаций. О других преступлениях экс-чиновника сообщает и следственное управление Тюменской области. Так, по информации силовиков, деньги тоболяк спускал на ремонт личного автомобиля и выплату своих долгов. По данным сервиса СБИС, в указанные годы МУП «Паритет» руководил Марат Шамсутдинов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в мэрии Тобольска увольнение чиновника назвали оздоровлением «старой» команды.