«Ютэйр» защитит свои вертолеты броней. Ее придумали в России

08 июня 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Вертолеты защитят от оружейных атак (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Компания «ЮТэйр-Вертолетные услуги» установит баллистическую защиту на свои вертолеты, выполняющие гуманитарные миссии ООН. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиаперевозчика. «„ЮТэйр-Вертолетные услуги“ станет первой гражданской авиакомпанией, которая реализует проект по установке баллистической защиты на вертолеты МИ-8АМТ, применяемые в рамках гуманитарных миссий ООН. Броня защитит экипаж и пассажиров», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании. Защиту обеспечит отечественный композиционный материал. Он выдерживает попадание пуль стрелкового оружия, вплоть до калибра 7,62 мм. Броня не горит, одинаково эффективна в различных климатических условиях. Диапазон рабочих температур — от -50 до +50 градусов. Систему создали специалисты Новосибирского авиаремонтного завода, входящего в холдинг «Вертолеты России». Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Компания «ЮТэйр-Вертолетные услуги» установит баллистическую защиту на свои вертолеты, выполняющие гуманитарные миссии ООН. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиаперевозчика. «„ЮТэйр-Вертолетные услуги“ станет первой гражданской авиакомпанией, которая реализует проект по установке баллистической защиты на вертолеты МИ-8АМТ, применяемые в рамках гуманитарных миссий ООН. Броня защитит экипаж и пассажиров», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании. Защиту обеспечит отечественный композиционный материал. Он выдерживает попадание пуль стрелкового оружия, вплоть до калибра 7,62 мм. Броня не горит, одинаково эффективна в различных климатических условиях. Диапазон рабочих температур — от -50 до +50 градусов. Систему создали специалисты Новосибирского авиаремонтного завода, входящего в холдинг «Вертолеты России».