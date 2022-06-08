«Ютэйр» защитит свои вертолеты броней. Ее придумали в России

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Аэропорт Плеханово. ЮТэир-инжинеринг. Тюмень, вертолет, utair, ютэйр, ютейр, ми-8амт, аэропорт плеханово, аэродром плеханово, авиатехника
Вертолеты защитят от оружейных атак (архивное фото) Фото:

Компания «ЮТэйр-Вертолетные услуги» установит баллистическую защиту на свои вертолеты, выполняющие гуманитарные миссии ООН. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

«„ЮТэйр-Вертолетные услуги“ станет первой гражданской авиакомпанией, которая реализует проект по установке баллистической защиты на вертолеты МИ-8АМТ, применяемые в рамках гуманитарных миссий ООН. Броня защитит экипаж и пассажиров», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

Защиту обеспечит отечественный композиционный материал. Он выдерживает попадание пуль стрелкового оружия, вплоть до калибра 7,62 мм.

Броня не горит, одинаково эффективна в различных климатических условиях. Диапазон рабочих температур — от -50 до +50 градусов. Систему создали специалисты Новосибирского авиаремонтного завода, входящего в холдинг «Вертолеты России».

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Компания «ЮТэйр-Вертолетные услуги» установит баллистическую защиту на свои вертолеты, выполняющие гуманитарные миссии ООН. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиаперевозчика. «„ЮТэйр-Вертолетные услуги“ станет первой гражданской авиакомпанией, которая реализует проект по установке баллистической защиты на вертолеты МИ-8АМТ, применяемые в рамках гуманитарных миссий ООН. Броня защитит экипаж и пассажиров», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании. Защиту обеспечит отечественный композиционный материал. Он выдерживает попадание пуль стрелкового оружия, вплоть до калибра 7,62 мм. Броня не горит, одинаково эффективна в различных климатических условиях. Диапазон рабочих температур — от -50 до +50 градусов. Систему создали специалисты Новосибирского авиаремонтного завода, входящего в холдинг «Вертолеты России».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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