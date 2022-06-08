В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского

08 июня 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Сейчас нет возможности подготовить встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев вышел из переговорного процесса, поэтому нет возможности подготовить встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Наша позиция хорошо известна — любая встреча на высшем уровне должна быть результативной и должна быть хорошо подготовлена. Украинская сторона вышла из переговорного трека, и сейчас нет возможности подготовить такую встречу в верхах», — пояснил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встреча Путина и Зеленского состоится только в том случае, если переговорные команды Киева и Москвы возобновят работу. Министр уточнил, что «мяч на стороне украинцев» уже почти два месяца. Лаврова также возмутил ультиматум Зеленского. Ранее президент Украины потребовал, чтобы до начала переговоров Россия отвела свою армию на позиции, которые она занимала до 24 февраля. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Киев и Москва провели несколько раундов переговоров, но на данный момент они приостановлены. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, заморозка процесса была инициативой Украины. Зеленский заявил, что готов встречаться только с президентом РФ Владимиром Путиным, только если они будут обсуждать окончание спецоперации, сообщает RT. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Киев вышел из переговорного процесса, поэтому нет возможности подготовить встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Наша позиция хорошо известна — любая встреча на высшем уровне должна быть результативной и должна быть хорошо подготовлена. Украинская сторона вышла из переговорного трека, и сейчас нет возможности подготовить такую встречу в верхах», — пояснил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встреча Путина и Зеленского состоится только в том случае, если переговорные команды Киева и Москвы возобновят работу. Министр уточнил, что «мяч на стороне украинцев» уже почти два месяца. Лаврова также возмутил ультиматум Зеленского. Ранее президент Украины потребовал, чтобы до начала переговоров Россия отвела свою армию на позиции, которые она занимала до 24 февраля. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Киев и Москва провели несколько раундов переговоров, но на данный момент они приостановлены. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, заморозка процесса была инициативой Украины. Зеленский заявил, что готов встречаться только с президентом РФ Владимиром Путиным, только если они будут обсуждать окончание спецоперации, сообщает RT.