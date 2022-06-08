Песков: Кремлю известно о намерении Румынии поглотить Молдавию

08 июня 2022 в 14:01 Размер текста - 17 +

Кремлю известно о намерении Румынии поглотить Молдавию, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле знают о том, что в Молдавии существуют «определенные силы», которые выступают за поглощение республики Румынией. Однако детальной информацией о таких намерениях пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Я бы не сказал, что мы обладаем какой-то детальной информацией. С другой стороны, нам хорошо известно, что в Молдавии есть определенные силы, которые являются сторонниками не объединения, а поглощения Молдавии со стороны Румынии. Такие силы в Молдавии действительно есть. И нам об этом известно», — заявил Песков. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил о подготовке военного и политического присоединения республики к Румынии и предупредил об опасности втягивания страны в «кровавую региональную войну». Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

В Кремле знают о том, что в Молдавии существуют «определенные силы», которые выступают за поглощение республики Румынией. Однако детальной информацией о таких намерениях пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Я бы не сказал, что мы обладаем какой-то детальной информацией. С другой стороны, нам хорошо известно, что в Молдавии есть определенные силы, которые являются сторонниками не объединения, а поглощения Молдавии со стороны Румынии. Такие силы в Молдавии действительно есть. И нам об этом известно», — заявил Песков. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил о подготовке военного и политического присоединения республики к Румынии и предупредил об опасности втягивания страны в «кровавую региональную войну».