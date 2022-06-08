Украинский посол разочаровался в Меркель из-за России

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Андрей Мельник недоволен позицией Ангелы Меркель по отношению к РФ Фото:

Отсутствие самокритики у бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в связи с ее отношением к России вводит в недоумение. Такое заявление сделал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

«К сожалению, в первом интервью после смены правительства полгода назад не прозвучало ни намека на самокритику», — заявил Мельник агентству DPA. Слова Меркель о «непогрешимости» ее курса относительно России и слишком «снисходительном отношении» к руководству РФ вызывают у посла недоумение, признался Мельник.

Ранее бывший канцлер ФРГ Ангелы Меркель впервые после своего ухода с поста выступила на немецком телеканале. Меркель призналась: она не считает, что проводила неверную политику в отношении России, поэтому не видит поводов извиняться. Кроме того, в период своего правления политик лично не пропускала поставки оружия от НАТО на Украину.

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Отсутствие самокритики у бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в связи с ее отношением к России вводит в недоумение. Такое заявление сделал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. «К сожалению, в первом интервью после смены правительства полгода назад не прозвучало ни намека на самокритику», — заявил Мельник агентству DPA. Слова Меркель о «непогрешимости» ее курса относительно России и слишком «снисходительном отношении» к руководству РФ вызывают у посла недоумение, признался Мельник. Ранее бывший канцлер ФРГ Ангелы Меркель впервые после своего ухода с поста выступила на немецком телеканале. Меркель призналась: она не считает, что проводила неверную политику в отношении России, поэтому не видит поводов извиняться. Кроме того, в период своего правления политик лично не пропускала поставки оружия от НАТО на Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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