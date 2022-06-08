УрФУ: что ждет иностранцев из-за отмены Болонской системы

У иностранных студентов проблем на фоне выхода России из Болонской системы не будет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выход России из Болонской системы образования не скажется на иностранных студентах, получающих образование в Екатеринбурге. Об этом в беседе с URA.RU заявили ректоры Уральского федерального и Уральского государственного экономического университетов.

«Студенты из зарубежных стран продолжат получать высшее образование. Тем более у нас фактически обучаются ребята из дружественных государств. На сегодня — более четырех тысяч студентов-иностранцев, из них почти две тысячи китайцев и тысяча человек из Казахстана», — сказал ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров на II Форуме ректоров университетов России и Киргизии, который стартовал 8 июня в УрФУ.

Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин объяснил URA.RU, что качество преподавания для иностранных студентов останется неизменным. «У нас и без Болонской системы хорошее образование. К нам еще со времен СССР приезжали учиться иностранцы. Знания, которые они получали в наших вузах, всегда ценились. Я уверен, что у иностранных студентов проблем на фоне выхода России из Болонской системы не будет», — резюмировал Силин.

Ранее URA.RU писало, что вузы Екатеринбурга увеличат количество программ специалитета на фоне выхода России из Болонской системы. Это заявление было сделано ректорами УрФУ и УрГЭУ в рамках II Форума ректоров университетов России и Киргизии. В нем приняли участие 60 глав вузов с российской стороны и 31 — с киргизской.

11 апреля Болонская группа прекратила представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса. Фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса. РФ стала участником Болонского процесса в 2003 году.

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