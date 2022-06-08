Депутат КПРФ назвал детей в песочнице пособниками Ельцин Центра. «Не хочу красный совок»

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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, флаг кпрф, законодательное собрание пермского края, фракция кпрф
В КПРФ связали детей в песочнице с Ельцин Центром Фото:

Депутат Мосгордумы от КПРФ Сергей Савостьянов обвинил детей, играющих в песочнице, в посредничестве Ельцин Центру и Госдепа. Об этом политик заявил во время заседания Мосгордумы.

«Мальчик в песочнице говорит: „Не хочу красный совок“. Вот так и вырастают пособники Госдепа и любители Ельцин Центра», — сообщил Севастьянов.

Депутата КПРФ возмутил отказ ребенка играть в песочнице совком красного цвета. На собрании Севастьянов заявил, что понимает недовольство детей, но при этом отметил, что поиграть в красный китайский совок придется.

Ранее URA.RU рассказывало, что актриса Мария Шукшина призвала включить Ельцин Центр в список иноагентов, с таким же заявлением выступил режиссер Никита Михалков. Также агентство сообщало решение Кремля о признании центра первого президента России иноагентом.

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Депутат Мосгордумы от КПРФ Сергей Савостьянов обвинил детей, играющих в песочнице, в посредничестве Ельцин Центру и Госдепа. Об этом политик заявил во время заседания Мосгордумы. «Мальчик в песочнице говорит: „Не хочу красный совок“. Вот так и вырастают пособники Госдепа и любители Ельцин Центра», — сообщил Севастьянов. Депутата КПРФ возмутил отказ ребенка играть в песочнице совком красного цвета. На собрании Севастьянов заявил, что понимает недовольство детей, но при этом отметил, что поиграть в красный китайский совок придется. Ранее URA.RU рассказывало, что актриса Мария Шукшина призвала включить Ельцин Центр в список иноагентов, с таким же заявлением выступил режиссер Никита Михалков. Также агентство сообщало решение Кремля о признании центра первого президента России иноагентом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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