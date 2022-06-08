Депутат Мосгордумы от КПРФ Сергей Савостьянов обвинил детей, играющих в песочнице, в посредничестве Ельцин Центру и Госдепа. Об этом политик заявил во время заседания Мосгордумы.
«Мальчик в песочнице говорит: „Не хочу красный совок“. Вот так и вырастают пособники Госдепа и любители Ельцин Центра», — сообщил Севастьянов.
Депутата КПРФ возмутил отказ ребенка играть в песочнице совком красного цвета. На собрании Севастьянов заявил, что понимает недовольство детей, но при этом отметил, что поиграть в красный китайский совок придется.
Ранее URA.RU рассказывало, что актриса Мария Шукшина призвала включить Ельцин Центр в список иноагентов, с таким же заявлением выступил режиссер Никита Михалков. Также агентство сообщало решение Кремля о признании центра первого президента России иноагентом.
Депутат Мосгордумы от КПРФ Сергей Савостьянов обвинил детей, играющих в песочнице, в посредничестве Ельцин Центру и Госдепа. Об этом политик заявил во время заседания Мосгордумы. «Мальчик в песочнице говорит: „Не хочу красный совок“. Вот так и вырастают пособники Госдепа и любители Ельцин Центра», — сообщил Севастьянов. Депутата КПРФ возмутил отказ ребенка играть в песочнице совком красного цвета. На собрании Севастьянов заявил, что понимает недовольство детей, но при этом отметил, что поиграть в красный китайский совок придется. Ранее URA.RU рассказывало, что актриса Мария Шукшина призвала включить Ельцин Центр в список иноагентов, с таким же заявлением выступил режиссер Никита Михалков. Также агентство сообщало решение Кремля о признании центра первого президента России иноагентом.