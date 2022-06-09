Пушков прокомментировал требования Зеленского об отводе войск РФ

09 июня 2022 в 04:56 Размер текста - 17 +

По мнению члена Совфеда, у украинского лидера были все возможности для сохранения статуса-кво Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал требования президента Украины Владимира Зеленского по отношению к России об отводе войск с территории и возврату на позиции, которые ВС РФ занимали до начала спецоперации. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале. «Зеленский теперь хочет вернуться к статусу-кво на период до 24.02. <…> Этот призыв звучит, как отдаленное эхо из давно ушедшего времени», — написал Пушков. Сенатор отметил, что у Зеленского были все возможности сохранить Донбасс и установить стабильность на юго-востоке Украины. Но время упущено. Алексей Пушков и ранее выступал с резкой критикой политики Владимира Зеленского. URA.RU уже писало, что российский сенатор пригрозил лидеру Украины потерей имеющихся территорий. Россия объявила о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите мирных жителей Донбасса, 24 февраля. ВС РФ начали планомерное наступление. За это время стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. 14 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что «переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев, фактически, в них не участвует». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков добавил, что «противоречивость заявлений официальных лиц Киева не позволяет оценить вероятность возобновления переговорного процесса». Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Большая П» .

Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал требования президента Украины Владимира Зеленского по отношению к России об отводе войск с территории и возврату на позиции, которые ВС РФ занимали до начала спецоперации. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале. «Зеленский теперь хочет вернуться к статусу-кво на период до 24.02. <…> Этот призыв звучит, как отдаленное эхо из давно ушедшего времени», — написал Пушков. Сенатор отметил, что у Зеленского были все возможности сохранить Донбасс и установить стабильность на юго-востоке Украины. Но время упущено. Алексей Пушков и ранее выступал с резкой критикой политики Владимира Зеленского. URA.RU уже писало, что российский сенатор пригрозил лидеру Украины потерей имеющихся территорий. Россия объявила о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите мирных жителей Донбасса, 24 февраля. ВС РФ начали планомерное наступление. За это время стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. 14 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что «переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев, фактически, в них не участвует». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков добавил, что «противоречивость заявлений официальных лиц Киева не позволяет оценить вероятность возобновления переговорного процесса».