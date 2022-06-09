Байден назвал «проклятием» инфляцию в США

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Больше всего дорожает бензин и еда, заявил Джо Байден Фото:

Рекордная инфляция в США является «проклятьем». Такое заявление сделал президент США Джо Байден в эфире шоу телеведущего Джимми Киммела на телеканале ABC.

«Больше всего дорожает бензин и еда. Инфляция — это проклятье нашего существования», — сказал Байден.

Ранее Байден неоднократно обвинял президента России Владимира Путина в энергетическом кризисе США. В частности, он называл инфляцию в США «инфляцией Путина». В Кремле в ответ заявили, что причиной кризиса стали антироссийские санкции, пишет RT. Владимир Путин заявил, что обвинения в адрес России «это попытка переложить с больной головы на здоровую», сообщает агентство Nation News.

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Рекордная инфляция в США является «проклятьем». Такое заявление сделал президент США Джо Байден в эфире шоу телеведущего Джимми Киммела на телеканале ABC. «Больше всего дорожает бензин и еда. Инфляция — это проклятье нашего существования», — сказал Байден. Ранее Байден неоднократно обвинял президента России Владимира Путина в энергетическом кризисе США. В частности, он называл инфляцию в США «инфляцией Путина». В Кремле в ответ заявили, что причиной кризиса стали антироссийские санкции, пишет RT. Владимир Путин заявил, что обвинения в адрес России «это попытка переложить с больной головы на здоровую», сообщает агентство Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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