Байден назвал «проклятием» инфляцию в США

09 июня 2022 в 10:27 Размер текста - 17 +

Больше всего дорожает бензин и еда, заявил Джо Байден Фото: Patrick Semansky AP/TASS Рекордная инфляция в США является «проклятьем». Такое заявление сделал президент США Джо Байден в эфире шоу телеведущего Джимми Киммела на телеканале ABC. «Больше всего дорожает бензин и еда. Инфляция — это проклятье нашего существования», — сказал Байден. Ранее Байден неоднократно обвинял президента России Владимира Путина в энергетическом кризисе США. В частности, он называл инфляцию в США «инфляцией Путина». В Кремле в ответ заявили, что причиной кризиса стали антироссийские санкции, пишет RT. Владимир Путин заявил, что обвинения в адрес России «это попытка переложить с больной головы на здоровую», сообщает агентство Nation News. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Рекордная инфляция в США является «проклятьем». Такое заявление сделал президент США Джо Байден в эфире шоу телеведущего Джимми Киммела на телеканале ABC. «Больше всего дорожает бензин и еда. Инфляция — это проклятье нашего существования», — сказал Байден. Ранее Байден неоднократно обвинял президента России Владимира Путина в энергетическом кризисе США. В частности, он называл инфляцию в США «инфляцией Путина». В Кремле в ответ заявили, что причиной кризиса стали антироссийские санкции, пишет RT. Владимир Путин заявил, что обвинения в адрес России «это попытка переложить с больной головы на здоровую», сообщает агентство Nation News.