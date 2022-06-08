Тело погибшего животного вторую неделю не могут достать из воды (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В селе Усть-Гаревая Добрянского округа (Пермский край) чиновники вторую неделю не могут утилизировать труп лося. Дикое животное, утонувшее по весне в реке, прибило к берегу еще в мае. Местные жители опасаются, что труп разлагающегося животного подвергает их здоровье опасности.

«Животное разлагается рядом с нашим населенным пунктом, опасности подвергаются жители села. Мы поставили в известность администрацию Добрянского округа, но муниципалитет считает, что утилизировать погибшее животное обязана краевая структура — минприроды», — приводит сайт «Зори плюс» слова руководителя Добрянской ветстанции по борьбе с болезнями животных Минигарея Галикеева.

В министерстве природных ресурсов Прикамья URA.RU пояснили, что обязанность утилизировать труп дикого животного лежит на местной администрации. Информация об умершем животном, которое разлагается рядом с селом, неоднократно доводилась до чиновников мэрии, но никакой реакции не последовало.

«Очистка территории [от трупов диких животных] прописана в правилах благоустройства муниципалитета. Начиная с 24 мая, когда было обнаружено погибшее животное, неоднократно проводился разговор с управлением ЖКХ и благоустройства Добрянского городского округа о принятия мер по утилизации [лося]. Никакого решения не принято. По словам охотинспектора, сложность в том, что к туше животного с берега не подъехать — только с воды», — пояснили в минприроды края. В пресс-службе также добавили, что утилизировать труп планируется сегодня в течение дня. Для этого будут задействованы лодка и трактор.

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