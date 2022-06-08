08 июня 2022

В Свердловской области подешевел борщевой набор

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе продолжают дешеветь овощи Фото:
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Специалисты Свердловскстата зафиксировали снижение средних цен в Свердловской области на картофель, свеклу и капусту по состоянию на 9 июня. Соответствующие данные появились на сайте организации.

Сильнее всего подешевели огурцы — на 20,4%. Средняя стоимость продукта теперь составляет 83,6 руб/кг. Среди подешевевших продуктов также помидоры (-10,3, средняя цена снизилась до 159,25 руб/кг), белокочанная капуста (-8,8%, цена снизилась до 58,5 руб/кг), свекла (-4,4%, 63,75 руб/кг) и картофель (—2,5%, 64,2 руб/кг)

Из овощей подорожал только лук, он стал дороже на 1,3% (средняя цена поднялась до 52,6 руб/кг). Ранее, по состоянию на 6 мая, стоимость моркови составляла 73,73 руб/кг. Картофель к началу мая стоил в среднем 56,68 руб/кг. При этом в начале лета специалисты зафиксировали рост цен на вареную и полукопченую колбасы, подсолнечное масло, а также картофель и морковь.

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Специалисты Свердловскстата зафиксировали снижение средних цен в Свердловской области на картофель, свеклу и капусту по состоянию на 9 июня. Соответствующие данные появились на сайте организации. Сильнее всего подешевели огурцы — на 20,4%. Средняя стоимость продукта теперь составляет 83,6 руб/кг. Среди подешевевших продуктов также помидоры (-10,3, средняя цена снизилась до 159,25 руб/кг), белокочанная капуста (-8,8%, цена снизилась до 58,5 руб/кг), свекла (-4,4%, 63,75 руб/кг) и картофель (—2,5%, 64,2 руб/кг) Из овощей подорожал только лук, он стал дороже на 1,3% (средняя цена поднялась до 52,6 руб/кг). Ранее, по состоянию на 6 мая, стоимость моркови составляла 73,73 руб/кг. Картофель к началу мая стоил в среднем 56,68 руб/кг. При этом в начале лета специалисты зафиксировали рост цен на вареную и полукопченую колбасы, подсолнечное масло, а также картофель и морковь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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