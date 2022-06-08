08 июня 2022

Пилота из ХМАО оштрафовали за полет без разрешения

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту
Пилота оштрафовали на 30 тысяч рублей Фото:

Летчика клуба «СургутАвиа» привлекли к административной ответственности. Пилот не получил разрешение на полет. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«Установлено, что в нарушение требований воздушного законодательства член авиаклуба совершил полет над посадочной площадкой Боровая в ХМАО без уведомления территориального органа аэронавигации», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Транспортным прокурором возбуждено дело об административном правонарушении. Пилота признали виновным и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что Сургутская транспортная прокуратура обнаружила нарушения требований безопасности в АО «Аэропорт Белоярский». Ведомство выявило факты неоднократного выпуска на линию незарегистрированного транспортного средства.

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Летчика клуба «СургутАвиа» привлекли к административной ответственности. Пилот не получил разрешение на полет. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. «Установлено, что в нарушение требований воздушного законодательства член авиаклуба совершил полет над посадочной площадкой Боровая в ХМАО без уведомления территориального органа аэронавигации», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Транспортным прокурором возбуждено дело об административном правонарушении. Пилота признали виновным и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что Сургутская транспортная прокуратура обнаружила нарушения требований безопасности в АО «Аэропорт Белоярский». Ведомство выявило факты неоднократного выпуска на линию незарегистрированного транспортного средства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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