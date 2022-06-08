Пилота из ХМАО оштрафовали за полет без разрешения

Летчика клуба «СургутАвиа» привлекли к административной ответственности. Пилот не получил разрешение на полет. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
«Установлено, что в нарушение требований воздушного законодательства член авиаклуба совершил полет над посадочной площадкой Боровая в ХМАО без уведомления территориального органа аэронавигации», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Транспортным прокурором возбуждено дело об административном правонарушении. Пилота признали виновным и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что Сургутская транспортная прокуратура обнаружила нарушения требований безопасности в АО «Аэропорт Белоярский». Ведомство выявило факты неоднократного выпуска на линию незарегистрированного транспортного средства.
Летчика клуба «СургутАвиа» привлекли к административной ответственности. Пилот не получил разрешение на полет. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. «Установлено, что в нарушение требований воздушного законодательства член авиаклуба совершил полет над посадочной площадкой Боровая в ХМАО без уведомления территориального органа аэронавигации», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Транспортным прокурором возбуждено дело об административном правонарушении. Пилота признали виновным и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что Сургутская транспортная прокуратура обнаружила нарушения требований безопасности в АО «Аэропорт Белоярский». Ведомство выявило факты неоднократного выпуска на линию незарегистрированного транспортного средства.