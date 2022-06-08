08 июня 2022

Американка не смогла освободиться после поджога в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, судебное заседание, адвокат, суд, сторона защиты
Адвокат не смог добиться выхода Тейлор из-под домашнего ареста Фото:

Гражданку США Елену Тейлор, которую подозревают в поджоге автомобиля в Екатеринбурге, не стали отпускать из-под домашнего ареста, несмотря на апелляцию защиты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Заслушав участников процесса, суд оставил постановление Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга без изменений по существу», — сообщили в пресс-службе. Тейлор пробудет под домашним арестом до 26 июня, если меру пресечения не продлят.

По версии следствия, Тейлор, задержанная в аэропорту Кольцово, подожгла автомобиль Lexus, принадлежащий ее бывшему партнеру по бизнесу из Екатеринбурга. Предполагаемым мотивом действий женщины стала ссора с предпринимателем. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил о задержании и показал кадры предполагаемого преступления Тейлор. В отношении американки избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Гражданку США Елену Тейлор, которую подозревают в поджоге автомобиля в Екатеринбурге, не стали отпускать из-под домашнего ареста, несмотря на апелляцию защиты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Заслушав участников процесса, суд оставил постановление Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга без изменений по существу», — сообщили в пресс-службе. Тейлор пробудет под домашним арестом до 26 июня, если меру пресечения не продлят. По версии следствия, Тейлор, задержанная в аэропорту Кольцово, подожгла автомобиль Lexus, принадлежащий ее бывшему партнеру по бизнесу из Екатеринбурга. Предполагаемым мотивом действий женщины стала ссора с предпринимателем. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил о задержании и показал кадры предполагаемого преступления Тейлор. В отношении американки избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...